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    DEAŞ’lı Rus’tan annesine: Açık giyiniyorsun, öldürülmen gerekir

    DHA
    20 Ağustos 2017 - 12:21Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 12:30

    ADANA’da, İncirlik Üssü’ne sabotaj hazırlığındayken 8 Ağustos günü yakalanan Rus uyruklu DEAŞ’lı Renat Bakıev’in, annesine "Sen açık giyiniyorsun, senin de öldürülmen gerekir" dediği ortaya çıktı.

    İncirlik’ten havalanacak bir ABD uçağını drone ile düşürmek veiç karışıklık yaratacak bir bombalama eylemi için keşifler yaparken yakalanan Renat Bakıev’in annesi Bakıev’in bir süre önce Adana’da olduğunu öğrendiği oğlunu örgütten kurtarmak için bu kente geldiği belirlendi.

    Bir otel odasında oğluna yalvararak DEAŞ’tan kurtarmaya çalışan anne ile oğlu arasında geçen konuşmanın 27 Temmuz 21017 tarihli güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. DEAŞ militanı Bakıev’in ifadesinden annesiyle arasında geçen konuşma soruşturma dosyasına girdi.

    Buna göreDEAŞ’lı terörist bu görüşmede "Örgütün peşini bırak. Seni götürmeye geldim diyen annesinin teklifini kabul etmeyip Kapalı giyinmiyorsun, sen de kafirsin. Senin de öldürülmen gerekir cevabı verdi..

    Bunun üzerine annesinin de Artık benim çocuğum değilsin diyerek ayrılıp ülkesine döndü.

    DEAŞ’lı Rus terörist Renat Bakıev’ tutuklanarak Adana Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.

    Etiketler: DEAŞ , Adana , İncirlik
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