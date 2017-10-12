DEAŞ’lı rock’çı öldü

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Geçmişte bir punk rock müzik grubunun üyesi olan 50 yaşındaki Jones’un 12 yaşındaki oğluna ne olduğu bilinmiyor. Daily Mail gazetesi haberinde, Jones’un İngiltere’nin en çok aranan kadınlarından biri olduğunu hatırlattı.
Sally Jones’un Suriye’ye gidip DEAŞ’a katılması İngiltere’de bir dönem çok konuşulmuştu.