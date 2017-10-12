DEAŞ’lı rock’çı öldü

Geçmişte bir punk rock müzik grubunun üyesi olan 50 yaşındaki Jones’un 12 yaşındaki oğluna ne olduğu bilinmiyor. Daily Mail gazetesi haberinde, Jones’un İngiltere’nin en çok aranan kadınlarından biri olduğunu hatırlattı.

Sally Jones’un Suriye’ye gidip DEAŞ’a katılması İngiltere’de bir dönem çok konuşulmuştu.