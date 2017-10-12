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    DEAŞ’lı rock’çı öldü

    DIŞ HABERLER
    12.10.2017 - 23:18 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Kent şehrinden 2013 yılında Suriye’ye giderek terör örgütü DEAŞ’a katılan İngiliz Sally Jones’un DEAŞ’ın merkezi Rakka’dan kaçmaya çalışırken, bir insansız hava aracı saldırısında öldüğü ortaya çıktı.

    Geçmişte bir punk rock müzik grubunun üyesi olan 50 yaşındaki Jones’un 12 yaşındaki oğluna ne olduğu bilinmiyor. Daily Mail gazetesi haberinde, Jones’un İngiltere’nin en çok aranan kadınlarından biri olduğunu hatırlattı. 

    DEAŞ’lı rock’çı öldüSally Jones’un Suriye’ye gidip DEAŞ’a katılması İngiltere’de bir dönem çok konuşulmuştu.

    Etiketler: Sally Jones , DEAŞ , gazetehaberleri
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