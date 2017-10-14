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    DEAŞ’lı, eşine böyle anlatmış: ‘Ürdünlü pilotu yaktık ama çok pişmanım’

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 00:54 | Son Güncelleme:

    SURİYE’nin Rakka kentinde SDG ile DEAŞ arasında çatışmalar sürerken, sıkışan DEAŞ militanları eşleriyle teslim oluyor.

    Mülteci kampında Sputnik’e konuşan Meyr Hısme (30) isimli Suriyeli kadın, mecbur kaldığı için bir DEAŞ militanıyla evlendiğini, Fransa vatandaşlığından çıkarıldıklarını, gidecekleri bir yer olmadığını ve pişman olduklarını anlattı. DEAŞ’ın insanlık dışı işkenceleri ve öldürme yöntemlerini, bizzat eşinden duyduğunu söyleyen genç kadın şunları anlattı: “‘Eşim bana Ürdünlü pilotu biz yaktık, ama çok pişmanım’ dedi. Yapılanları kabul etmiyordu, ‘İnsan insanı yakamaz, insanı sadece yüce Allah yakar’ diyordu. O olaydan sonra örgütten soğumuştu.”

    Etiketler: Rakka , gazetehaberleri
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