‘DEAŞ’la mücadele Afrika’ya kayabilir’

Demokrat senatör Tim Kaine ile Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake’in ABD’nin söz konusu örgütlerle sınır ötesi mücadele için yeni yasaya ihtiyaç olduğu görüşünden hareketle yeni öneriler hazırlamaya başlaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibi ön almak için harekete geçti. ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komisyonu’na bilgi veren Savunma Bakanı Jim Mattis ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak ve Suriye’de devam eden operasyonlar için gerekli yasal zemini kongreden 2001 ve 2002’de çıkartılan yasaların sağladığını savundular. Ancak iki bakan, "yeni yasa çıkacaksa operasyonlar için süre sınırı ve coğrafi sınırlama olmamalı" görüşünde ısrarcı oldu.

DEAŞ, AFRİKA’YA KAYABİLİR SİNYALİ

ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komisyonu’nun Trump yönetiminden iki önemli ismi ağırladığı oturum ülkede Nijer’de üç Amerikan askerinin pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili tartışmaların gölgesinde gerçekleşti. Mattis ve Tillerson, DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de zemin kaybetmesiyle beraber ABD’nin terörle mücadele operasyonlarının daha ziyade Afrika’ya kayabileceğinin sinyalini verdiler. Tillerson, ‘Temmuz ayındaki kapalı bir DEAŞ ile mücadele oturumunda sizlere ABD’nin Çad Gölü havzasında Fransa dahil ortaklarımızı desteklemek için yeterli askeri varlığının olmadığını anlatmıştık. DEAŞ'ın Irak ve Suriye’deki sözde halifeliğinin yıkılması yeni ülkelere sızıp yeni sığınak arayacakları anlamına geliyor’ diye konuştu.

KONGRE’DEN ORTAK TAVIR DÜNYAYA MESAJ OLUR

Savunma Bakanı Mattis ise ABD ordusunun sınırları aşan bir niteliğe bürünen ve geleneksel tanımların dışına çıkan terör örgütleriyle mücadele edebilmesi için yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu kabul etti ancak yeni bir yasal düzenlemenin şart olmadığını savundu. Mattis, ‘Anayasamızın ikinci maddesi ile 2001 ve 2002 yılında kongrenin çıkarttığı yasalar tehditlerle mücadele için bize yasal zemini sağlıyor. Bununla beraber kongrenin birlikte bir tavır koyması dünyaya Amerika'nın, halkının ve birliklerinin arkasında olduğuna dair kararlılığı açısından güçlü bir vurgu olacaktır’ dedi.

BOKO HARAM’A ASKER İÇİN MEVCUT YASALAR YETERLİ

Senatör Ben Cardin’in Afrika’daki Amerikan askerlerinin ne şekilde yetkilendirildiğine yönelik ısrarlı soruları üzerine Mattis, şu anda Afrika’da Amerikan askerlerinin daha çok danışma nitelikli roller üstlendiğini söyledi. Ancak Mattis eğer El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı örgüt Boka Haram ile mücadele için birlik göndermek söz konusu olursa Başkan Trump’ın bunu mevcut yasal çerçeve içinde yapabileceğini kaydetti.