'DEAŞ'ın yabancı teröristleri dua etmeyi bile bilmiyor'

Rapor, DEAŞ’lı teröristlerin eğitim durumu, sosyal konumları ve ruh halleri hakkında çarpıcı tespitleri ortaya koydu.

DUA ETMEYİ BİLE BİLMİYORLAR

İşte raporda yer alan bazı ifadeler;

“Bu kişiler Müslümanları koruduklarını savunuyorlar. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Din konusunda tamamen bilgisizler. Dua etmeyi bile bilmiyorlar. Hiçbiri iyi eğitim alamamış, saygın bir meslekleri yok” denilen çalışmayı yürüten Profesör Hamed el-Said ve İngiliz terör uzmanı Richard Barrett, birçok farklı unsura bağlı olması nedeniyle teröristlerin Suriye’ye gidiş amaçlarını genelleştirmenin zor olduğunu söyledi.

ÖRGÜTE YÖNELİK SEMPATİLERİ OLABİLİR

El-Said ve Barrett, Suriye’ye gidişlerde, sosyal ağlar ve aracı kişilerin önemli yer tuttuğunu ancak kişilerin örgütlere yönelik sempatilerinin de etkili olabileceğini kaydetti. Raporda, 12 ülkeden 43 teröristin 33’ünün Suriye’ye ulaştığı ancak daha sonra buradan ayrılmaya karar verdiği kaydedildi. 10 teröristin ise Suriye’ye ulaşamadan güvenlik yetkilileri tarafından yakalandığı bildirildi.