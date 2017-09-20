DEAŞ’ın toplu idamı böyle bombalandı

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan Ebu Kemal kasabasında gerçekleştirilen toplu idamı 'Hellfire' ismi verilen füzelerle bombalama görüntüleri ortaya çıktı.

İngiltere'nin Waddington bölgesinde konuşlu pilotlar tarafından kontrol edilen insansız hava aracının (drone) bombardımanı gerçekleştirdiği açıklandı.

Olayın görüntüleri İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından dün gece yayınlandı. Görüntüler, terör örgütü DEAŞ'ın silah zoruyla halkı toplu idamı izlemeye zorladığını ortaya koydu.

Mahkûmlarla dolu olduğu belirtilen iki kamyonetin toplu idama hazırlandığı bir anda gerçekleşen saldırda, halkın hareketlerini kontrol eden bir keskin nişancının drone tarafından hedef alındığı belirtildi.