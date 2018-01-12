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    DEAŞ'ın en etkili isimlerinden biri! Kayseri'de çiftçilik yaparken yakalandı!

    AA
    12.01.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Kayseri'nin Develi ilçesi ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen sözde "Tarım Bakanı" Tarık A.'nın da bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

    Jandarma ekiplerince, DEAŞ'ın örgüte eleman kazandırmasını önlemeye yönelik soruşturma kapsamında, Kayseri'nin Develi ilçesi ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.  Develi'de, tarım işçilerini örgüte kazandırmaya çalıştığı öne sürülen örgütün sözde "Tarım Bakanı" Tarık A.'nın da aralarında olduğu 9 zanlı, Gaziantep'te de bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

    Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde tarım bakanının gözaltında olduğunu söyledi.  Vali Kamçı, şunları kaydetti: 

    "Adamların, tarım işleriyle uğraşan sözde bakanı. Bizim buraya geliyor ve çiftçilikle uğraşıyor. Hücresel evlerin Kayseri'de olduğunu düşünmüyoruz. Her an her şeyin olabileceği düşüncesindeyiz. Burada DEAŞ'lıları yakalıyoruz. Buraya gezmeye ya da tatil yapmaya gelmiyorlar. Bir art niyetle geliyorlardır. İki-üç gün öncesinde yine emniyetimiz, aldığımız güzel bir istihbaratın neticesinde yine önemli kişileri yakaladı. 

    Şu anda gözaltındalar, sorgulamaları devam ediyor. Gerekli önlemlerimiz, istihbari çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Arkadaşlarımız memleketimizin güvenliği için çalışmalarına devam ediyor." 

     

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