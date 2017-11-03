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    DEAŞ'ın Suriye'de kontrol ettiği büyük kent kalmadı

    BBC Türkçe
    03.11.2017 - 13:52 | Son Güncelleme:

    Suriye ordusu Deyrizor'u geri aldı, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede kontrol ettiği büyük kent kalmadı

    Suriye ordusu, ülkenin doğusundaki en büyük kent olan Deyrizor'u DEAŞ'ten tamamen geri aldığını duyurdu.

    Terör örgütü DEAŞ nüfusu 200 binden fazla olan Deyrizor'u haftalar süren çatışmalardan sonra 2014 yılında ele geçirmişti.

    Ülkedeki son kalesi konumunda olan Deyrizor'un kaybı  örgüt açısından büyük bir darbe olarak görülüyor. Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deyrizor, Suriye'de petrol üretiminin de merkezi.

    DEAŞ, Deyrizor'un bir mahallesinde uzun süre hükümet güçlerini kuşatma altında tutmuştu. Suriye ordusu kuşatmayı kırarak Eylül ayı başlarında bu bölgeyi de ele geçirmişti.

    Suriye ordusunun müttefiki Hizbullah'ın medya birimi, Deyrizor'a yönelik harekatta son günlerde Hamidiye, Şeyh Yasin, Ardi ve Reşidiye mahallelerinin ele geçirildiğini bildiriyor.

    Rus savaş uçakları ile İran ve Şii milislerin desteğindeki Suriye ordusu şimdi DEAŞ'ın elinde kalan tek önemli yerleşim olan yine Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Elbu Kemal'e doğru ilerliyor.

     

    Etiketler: son dakika
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