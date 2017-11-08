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    DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki son toprakları: 'Fırat Vilayeti'

    BBC Türkçe
    08.11.2017 - 16:31 | Son Güncelleme:

    Suriye'de hükümete bağlı birlikler 3 Kasım'da Deyrizor'un kontrolünü terör örgütü DEAŞ'den geri aldı. DEAŞ, 'Fırat Vilayeti' olarak tanımladığı Irak ve Suriye sınırındaki topraklarının tamamını kaybetmek üzere.

    'Fırat Vilayeti', Irak'ın batısında Anbar vilayetindeki sınır kasabaları El Kaym, Rawa ve Anah ile, Suriye'nin doğusunda Deyrizor vilayetini kapsayan bölge için kullanılan bir ifade.

    Irak ordusu 3 Kasım'da El Kaym'ı DEAŞ'den geri aldıklarını duyurdu.

    'Fırat Vilayeti', DEAŞ'ın sınırları topraklara sahip olması açısından stratejik ve sembolik öneme sahip.

    'SINIRLARI DELMEK'

    Fırat Nehri boyunca uzanan kasabaların bir kısmını içeren bu bölge stratejik öneminin yanı sıra, DEAŞ'a bağlı teröristlerin, silahların ve malzemelerin geçişi açısından da sembolik önemde.

    SYKES-PICOT'A KARŞI

    'Fırat Vilayeti' adlı bölge, DEAŞ tarafından 2014 yazında ilan edildi. Amaçları, Sykes-Picot sınırlarını delip Arapları birleştirmekti.

    DEAŞ, Haziran ayında yayınladığı 'Tek Millet' adlı en çok izlenen videoları dahil birçok alanda bu bölgeyi propagandasının bir parçası olarak kullandı.

    Videoda 'Sykes-Picot sınırlarını delmek' sloganı öne çıkıyor ve Irak ile Suriye arasında vizesiz, vergisiz serbest dolaşımı ve malzeme geçişi teşvik ediliyordu.
    Irak Başbakanı Haydar el Abadi, 5 Kasım'da ordunun DEAŞ'den geri aldığı El Kaym'a Irak bayrağıyla girdi.

    DEAŞın Irak ve Suriyedeki son toprakları: Fırat Vilayeti

    Videoda ayrıca DEAŞın sözcülerinden Ebu Muhammed el Adnani ve Gürcü komutanları Ömer el Şişhani'nin 2014'de sınırda levhaları yıktıkları sembolik görüntüler de vardı. Her iki militan da bu görüntülerin yayınlanmasından iki yıl sonra öldürüldü.

    DEAŞ'ın 'Fırat Vilayeti' üzerine yaptığı propaganda birçoğu Batı'dan ama çoğunlukla da Orta Asya'dan çok sayıda yabancı savaşçıyı örgüte çekti.

    Örgütün 4 Ekim'de yayınladığı en son videoda da 15 Özbek, bir Dağıstanlı, iki Uygur militan görülüyordu.

    GERİYE NE KALDI?

    'Fırat Vilayeti'nden geriye kalanlar DEAŞ'in Suriye ve Irak'taki son toprakları. Ama az sayıda örgüt militanı her iki ülkenin farklı bölgelerinde aktif savaşa devam ediyor.

    Irak ordusu bölgeye Eylül ayında müdahale etmeye başladı.
    Anah kasabası 21 Eylül'de yeniden Irak kontrolüne geçti, sınır kasabası El Kaym da 3 Kasım'da DEAŞ'den geri alındı.

    Etiketler: terör , TERÖR
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