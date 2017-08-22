DEAŞ'ın flama oyunu

Irak ordusunda görevli Albay Musa Ali Colak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer kent merkezi üzerindeki dronelar aracılığıyla, DEAŞ'ın elinde tuttuğu binalardaki flamaları indirdiğini ve bazı binaları ise boşalttığını tespit ettiklerini belirtti.

Bunun nedenine dair Colak, "DEAŞ, bina ve askeri üslerinin hava saldırısı veya topçu atışlarıyla vurulmasından korktuğu için flamaları indirdi." dedi.

KENT MERKEZİNE GİRİLDİ

Terör örgütü DEAŞ'ın büyük bir şaşkınlık içerisinde olduğunu ve Irak ordusunun bu şekilde hızlı ilerleyebileceğini tahmin etmediğini vurgulayan Colak, "DEAŞ, güvenlik güçlerinin ilk önce Iyaziye ve Muhallebiye kasabalarıyla çevre köylerine operasyon yapacağını düşünmüştü ancak aksine güvenlik güçleri direkt Telafer kent merkezine girdi." diye konuştu.

İBADİ DUYURDU

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, salı günü Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını belirterek, militanların teslim olma veya öldürülmeleri dışında başka seçeneklerinin olmadığını bildirmişti. Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.