DEAŞ'ın elinden alınan Türkmen kasabası: Türk firmaları gelsin

Irak güçleri, dün Musul'un Telafer ilçesinde, operasyonun 8'inci gününde kontrolü sağlamıştı.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin canlı yayınına konuk olan Kaymakam Abdul El-Abbas, Telafer’in 2014 yılında kasabayı ele geçiren DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından kentte güvenlik ve istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi.

Kentin yeniden inşası için güvenliğin sağlanması gerektiğini belirten Abbas, güvenliğin sağlanmaması halinde Türk firmaları ile insani yardım kuruluşlarının rahat bir şekilde hareket edemeyeceğini söyledi.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar Abadi, 20 Ağustos’taTelafer'i kurtarma operasyonunu başlattıklarını duyurmuştu. Telafer’in dün Irak güçleri tarafından kurtarıldığı ilan edildi.