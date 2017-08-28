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    DEAŞ'ın elinden alınan Türkmen kasabası: Türk firmaları gelsin

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 10:16Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 10:45

    Irak ordusunun dün terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtardığı Türkmen kasabası Telafer'in Kaymakamı Abdul El-Abbas, Türk firmalarının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden Telafer'e girerek bölgenin yeniden yapılanmasına katkı sağlamasını istedi.

    Irak güçleri, dün Musul'un Telafer ilçesinde, operasyonun 8'inci gününde kontrolü sağlamıştı. 

    Erbil merkezli Rudaw TV’nin canlı yayınına konuk olan Kaymakam Abdul El-Abbas, Telafer’in 2014 yılında kasabayı ele geçiren DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından kentte güvenlik ve istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi.

    Kentin yeniden inşası için güvenliğin sağlanması gerektiğini belirten Abbas, güvenliğin sağlanmaması halinde Türk firmaları ile insani yardım kuruluşlarının rahat bir şekilde hareket edemeyeceğini söyledi.

    Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar Abadi, 20 Ağustos’taTelafer'i kurtarma operasyonunu başlattıklarını duyurmuştu. Telafer’in dün Irak güçleri tarafından kurtarıldığı ilan edildi.

     

     

    Etiketler: Irak , Telafer , DEAŞ
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