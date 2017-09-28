DEAŞ'ın 'dul' kadınları sorguda

BİRLEŞMİŞ Milletler denetimindeki kamptan 17 Eylül’de Irak ordusu tarafından alınarak Tall-Kayf bölgesine götürülen, aralarında 150’si kadın 350’si çocuk 500 Türk vatandaşının da bulunduğu kişilerin sorgulandığı bildirildi.





MİT DE SORGUYA KATILIYOR

Özellikle kadınların örgüt içerisindeki konumları, örgüte ne zaman, nasıl katıldıkları, örgütle bağlantılarının ne olduğu yönünde sorgulamaların devam ettiği belirtildi. Kadınların sorgusunu Türkiye’nin de yakından takip ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) görevlilerin de sorgulara katıldığı kaydedildi.



GELİŞLER HAFTA SONU

Kadınların beyanları doğrultusunda kimlikleri netleştirilmeye çalışılırken, bu bilgiler Türkiye ile de paylaşılarak teyit ediliyor. Kampta bulunan bazı Türk Cumhuriyetleri vatandaşı kadınların da kendilerini Türk vatandaşı olarak gösterdiği ancak yalan beyanda bulunduklarının ortaya çıktığı öğrenildi. Irak’ta sorgusu tamamlanan, herhangi bir silahlı eyleme katılmadıkları belirlenen Türk vatandaşı kadın ve çocukların bu hafta sonu Türkiye’ye iadelerine başlanacağı kaydedildi. Türkiye’ye getirilecek kadınların burada da sorgulanacağı belirtildi.



Dışişleri Bakanlığı, yakınlarının getirilmesi için başvuran ailelere mesaj gönderdi. Mesajda, “Sözkonusu vatandaşlarımızın nakline ilişkin ilgili Irak makamları nezdinde Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından gerekli girişimler yapılmaktadır” denildi.



