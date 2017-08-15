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    DEAŞ'ın Avrupa canisi İstanbul'da yakalandı!

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 08:08Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 08:12

    İstanbul polisi, Interpol tarafından 3 yıldır aranan DEAŞ'ın Avrupa'daki eylemlerinin organizatörü ve Fransız militanlardan sorumlu Mehdi A.'yı eylem planı için geldiği İstanbul'da yakaladı.

    İstanbul Emniyeti önceki gün DEAŞ'lı canlı bombanın polisi şehit etmesiyle sarsıldı. Oysa aynı saatlerde emniyet farklı ve çok gizli bir DEAŞ operasyonuna imza atıyordu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında eşi ve bir çocuğuyla Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılan Belçika vatandaşı Mehdi A.’nın sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiğini belirledİ.

    BİNLERCE SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

    Eşi ve çocuğunu Belçika’ya gönderen Mehdi A.’nın İstanbul’da kalması polisi alarma geçirdi. Mehdi A.’yı olası bir eylem öncesi yakalamak isteyen terör polisi, kaldığı tüm otellerin bulunduğu sokaklardan adım adım onu takip etti. Binlerce saatlik kamera görüntülerinin ardından Fatih’e kadar takip edildi.

    ÇOK DİKKATLİ DAVRANDI!

    Dikkatli davranan Mehdi A.’nın yakalamaması için hiçbir DEAŞ hücresiyle iletişime geçmeyerek, Arap kökenli, legal işlerle uğraşan kişilerle tanışarak onların bulunduğu Fatih’teki bir evde kaldığının belirlenmesi üzerine, Mehdi A. kıskıvrak yakaladı.

    FRANSIZ TERÖRİSTLERDEN SORUMLU 

    Mehdi A.’nın, DEAŞ’ın Fransızca konuşan militanlarından sorumlu olarak görev yaptığı öğrenildi. 2014 yılından beri Belçika ve Interpol tarafından aranan Mehdi A.'nın, Avrupa'da DEAŞ'ın düzenlediği kanlı eylemlerde bağlantılı olduğu belirlendi. Mehdi A.’nın adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Belçika’ya iade edileceği öğrenildi. Akşam

    Etiketler: DEAŞ , Mehdi , terörist , Belçika , Interpol
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