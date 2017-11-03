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    DEAŞ’ın aşçısı Hollanda’da 3 yıla mahkum oldu

    AA
    03.11.2017 - 10:10 | Son Güncelleme:

    Hollanda’daki Rotterdam Mahkemesi, Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın aşçısı olduğu belirtilen kişiyi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    ROTTERDAM Mahkemesi Sözcüsü Pelle Biesmeijer, söz konusu kişinin DEAŞ terör örgütüne yardım gerekçesiyle hapis cezası aldığını belirtti.

    Terör örgütüne katılarak aşçılık yapan 41 yaşındaki sanığın terör eylemlerine katılmadığına dikkati çeken Biesmeijer, bu kişinin, aylık 50 euro karşılığında Rakka ve Musul bölgesinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yemek yaptığını dile getirdi.
    Biesmeijer, kişinin, terör eylemine katılmamış olsa bile bu durumun onun örgütün üyesi olarak görülmesine yeterli olduğunun altını çizdi.

    Etiketler: Hollanda , aşçı
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