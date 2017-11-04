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    DEAŞ’e çifte darbe: Biri Suriye’de diğeri Irak’ta

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 01:23 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DEAŞ, Suriye’de ve Irak’ta iki darbe birden yedi. Suriye rejimi ordusu, ülkenin doğusunda DEAŞ’ın elindeki son büyük kent olan Deyrizor’u geri aldı. Irak ise Suriye’ye açılan DEAŞ’ın elindeki El Kaim Sınır Kapısı’nı ele geçirdi.

    DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta toprak kaybı devam ediyor. Önceki gün ve dün DEAŞ iki cephede birden büyük darbe yedi. Rusya’nın destek verdiği Suriye rejimi ordusu, ülkenin petrol zengini doğusunda bulunan Deyrizor’u geri aldı. Irak ordusu ise DEAŞ’ın son büyük yerleşimlerinden El Kaim’i ele geçirmek için operasyon başlattı ve bölgede Suriye’ye açılan sınır kapısının kontrolünü sağladı.

    BÜYÜK YIKIM

    DEAŞ, ekim ayında bir zamanlar fiili başkenti sayılan Rakka’da kontrolü kaybetmişti. ABD liderliğindeki koalisyonun desteklediği terör örgütü PKK’nın içinde yer aldığı SDG, Rakka’yı ele geçirmişti. DEAŞ, Deyrizor kent merkezindeki rejim güçlerine üç yıldır kuşatma uyguluyordu. Rejim ordusu, eylül ayından bu yana süren harekâtın ardından önceki gün Deyrizor’da rejimin tam kontrolü sağladığını açıkladı. Ancak görgü tanığı gazeteciler kentte büyük bir yıkımın söz konusu olduğunu aktardı. 2011 yılının Mart ayında başlayan savaş öncesinde Irak’a komşu olan Deyrizor eyaletinin merkezi Deyrizor kentinde yaklaşık 300 bin kişi yaşıyordu.

    MÜCADELE SÜRECEK

    Suriye ordusu dün yaptığı açıklamada ülkede güvenlik ve istikrar sağlanana kadar DEAŞ ve ‘diğer terör gruplarına’ karşı savaşın süreceğini belirtti. DEAŞ, Irak’ta ise temmuz ayında Musul’u, ekim ayında ise Havice’yi kaybetti. Dün ise İran destekli Şii Haşdi Şabi milisleriyle birlikte hareket eden Irak ordusu DEAŞ’ın ülkede kontrol ettiği son büyük yerleşim olan El Kaim’e girdi. El Kaim, Suriye’nin Deyrizor eyaletinin Ebu Kemal sınır kapısının karşısında bulunuyor.

     

    BİLGİ NOTU

    Sona yaklaşıldı: Suriye rejim ordusu, DEAŞ’ın ülkede sadece Deyrizor’un doğu kırsalında kaldığını açıkladı. Ordu Sözcüsü General Ali Mayhub, DEAŞ kalıntılarıyla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Rus yetkililer, yıl sonu itibariyle Suriye’de savaşın sonuna gelinmesini öngördüklerini duyurmuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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