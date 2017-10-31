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    'DEAŞ'a katıldım ama sadece PlayStation oynadım'

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 12:19 | Son Güncelleme:

    2 hafta önce DEAŞ'tan kaçmaya çalışırken Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu tarafından yakalanan eski DEAŞ üyesi Shabazz Suleman, örgüte katıldığını ama kimseyi öldürmediğini iddia etti.

    22 yaşındaki İngiliz vatandaşı Shabazz Suleman, İngiliz haber kanalı SkyNews’e yaptığı açıklamada “Sorumluluğu alıyorum. DEAŞ’la birlikteydim. Bir terör örgütüyle birlikteydim ama kimseyi öldürmedim. Kimseye baskı yapmadığımı umuyorum. Kalaşnikofum ve askeri üniformam vardı ama kimseyi vurmadım” dedi.

    Rakka’dayken zamanını saklanarak geçirdiğini anlatan Suleman, 'Suriyeli sivillerle PlayStation oynadığını, bisiklete bindiğini, DEAŞ kontrolündeki topraklarda olsa da normal bir hayat sürdüğünü' savundu. Suleman, 3 yıl önce Türkiye’de tatil yaparken Suriye’ye geçerek örgüte katıldığını anlattı.

    "Çatışmalara katılmadım" diyen Suleman, insanların hikayesine inanmayacağını da kabul etti. Suleman, DEAŞ hakkında bir kitap yazmak istediğini belirtti.

     

    Etiketler: bisiklet
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