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    "DEAŞ'a katılan punkçu İngiliz öldürüldü"

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Eski bir punkçı olan ve Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılan İngiliz Sally Jones'un, 12 yaşındaki oğluyla birlikte öldürüldüğü ileri sürüldü.

    The Sun gazetesi, DEAŞ militanı Cüneyd Hüseyin ile evlenmek için Suriye'ye kaçan ve burada örgüte katılan eski punkçı İngiliz Sally Jones'un ABD'ye ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile öldürüldüğünü iddia etti.

    İngiltere istihbarat servisinden bir kaynağa dayandırılan haberde Jones ile oğlunun haziran ayında Rakka'ya kaçmaya çalışırken Suriye'nin Irak sınırı yakınlarında İHA ile öldürüldüğü belirtildi.

    ABD'li yetkililer, İngiliz istihbarat servisine yaptığı bilgilendirmede, bölgeden DNA örneği alınamayacağı için Jones'un öldüğünün teyit edilemeyeceğini fakat İngiliz kadının öldüğüne dair ‘güvenlerinin tam olduğunu' aktardı.

    The Sun'ın haberine göre hedefler arasında yer almasa da Jones'un 12 yaşındaki oğlu Jojo'nun da öldüğü sanılıyor.

    Etiketler: DEAŞ , Suriye , İngiliz , İngiltere
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