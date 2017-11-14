DEAŞ'a büyük darbe: Yusuf ve Ömer Demir öldürüldü

ABD'den DEAŞ elebaşılarına hava saldırısı - Terör örgütünün elebaşılarından Yusuf Demir, kardeşi Ömer Demir, Ebu Yazin ve Abdullah Hajjaou'nun, DEAŞ karşıtı koalisyonun saldırıları sonucu öldürüldüğü bildirildi



Albay Dillon, video konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak, Irak ve Suriye'de DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SALDIRI KABİLİYETİNE DARBE

Son 3 haftada 4 DEAŞ elebaşının koalisyonun saldırıları sonucu etkisiz hale getirildiğini dile getiren Dillon, söz konusu teröristlerin öldürülmesiyle terör örgütü DEAŞ'ın terörist istihdam etme ve Suriye ile Irak'ta saldırı düzenleme kabiliyetine darbe vurulduğunu kaydetti.

Ryan Dillon, DEAŞ'ın Ortadoğu ve Avrupa'daki ağları ile ilişkisi bulunan Yusuf Demir ve örgütün dış operasyonlarından sorumlu kardeşi Ömer Demir'in 26 Ekim'de El Kaim yakınlarında koalisyona bağlı savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğünü dile getirdi.

Sözcü, koalisyonun 3 Kasım'da Mayadin yakınlarında düzenlediği hava saldırısında da DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi Ebu Yazin'in öldürüldüğünü açıkladı.

Koalisyonun 5 Kasım'da ise Elbu Kemal yakınlarında düzenlediği hava saldırısında ise Abdullah Hajjaou'nun öldüğünü belirten Dillon, koalisyonun bugüne dek 117 DEAŞ elebaşını öldürdüğünü belirtti.