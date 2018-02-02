Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>DEAŞ’a büyük darbe! ’Medya sorumlusu’ yakalandı

    DEAŞ’a büyük darbe! ’Medya sorumlusu’ yakalandı

    Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    02.02.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’ın ’medya sorumlusu’ olduğu belirtilen Suriye uyruklu Abdulbasit Abdulaziz Hammud (22) yakalandı. Terör örgütünün faaliyetlerini kayda alarak, internette yayınlayan Abdulbasit Abdulaziz Hammud tutuklandı.

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ’lı Abdulbasit Abdulaziz Hammud’un, Suriye’nin Halep kentinden kaçak yollarla Hatay’a geldiğini ardından Gaziantep’e geçtiğini, buradan da Kocaeli’nin Derince ilçesine ulaştığını belirledi.

    Sahte kimlikle ev kiraladığı öğrenilen DEAŞ’lı Hammud, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Abdulbasit Abdulaziz Hammud’un 4 yıl önce terör örgütü DEAŞ’a katıldığı, örgüt içinde ’medya sorumlusu’ olduğu, örgütün eylem ve faaliyetlerini kamera ile kayda alarak, internette yayınladığı, Derince’de ise kendisine görev verilene kadar ’ölü hücre’ olarak bekleyeceği tespit edildi. Jandarmada sorgusu tamamlanan DEAŞ’lı Abdulbasit Abdulaziz Hammud, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Etiketler: terörle mücadele , DEAŞ terör örgütü , Operasyon , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri