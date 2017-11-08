DEAŞ yüzünden dokunulmazlığı kalktı

MECLİS, Le Pen’in iki yıl önce sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ’a ait fotoğraflar paylaştığı için milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Le Pen, 2015 yılında sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ’a ait 3 fotoğraf paylaşmış, bunun üzerine Nanterre Savcılığı da Le Pen hakkında şiddet içerikli fotoğraflar yayınladığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Ulusal Meclis, aşırı sağcı Gilbert Collard’ın milletvekili dokunulmazlığını da 27 Eylül’de aynı gerekçeyle kaldırmıştı. AP, haziran ayında AP üyesi de olan Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırmıştı.