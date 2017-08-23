DEAŞ soruşturmasında 'Cübbeli Ahmet’e suikast planı iddiası

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne mensup 4 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında hazırlanan iddianamede çok önemli ayrıntılar yer aldı. Şüpheliler arasında yer alan Hakkı U.'nun aldığı talimatla Cübbeli Ahmet'i öldürme planları yaptığı ve bu yönde 'Cübbeli Ahmet'in sohbetlerini takip ettiği öğrenildi.

SOHBETLERİNE YAKIN TAKİP

Şüpheli ifadesinde, "Yakalandığım tarihten 2-3 gün önce örgüt mensuplarınca şifreli olarak haberleşmiş olduğumuz program vasıtasıyla bize gelen mesajda Cübbeli Ahmet Hoca'nın ders verdiği ve toplantı yaptıkları yerlerin nereler olduğu, buralara kaç kişinin geldiği, ne zamanlar toplandıkları hakkında araştırma yapmamız talimatı verildi. Bu talimat program ile cep telefonumuza gelen bir dosyayı şifreli program ile bilgisayarda açarak okuduk. Bu talimatın geldiğini İbrahim Ş. ve Kemal O. da biliyor" dedi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hakkı U., İbrahim İ., Yusuf İ. ve Kemal O.'nun Kadıköy'deki ikamet adreslerinde ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve örgüt belgeleri ele geçirildi.

DAVA AĞIR CEZA'DA GÖRÜLECEK



Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçları kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.