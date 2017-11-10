DEAŞ son kalesini de kaybetti

SURİYE ordusu, terör örgütü DEAŞ’ın elindeki son önemli kent olan Irak sınırındaki Ebu Kemal’i tamamen ele geçirdi. Suriye güçlerine bu operasyonda Lübnan merkezli Şii örgüt Hizbullah, İranlı komutanlar ve Irak’tan gelen Şii milis grup Haşdi Şabi de yardım etti. DEAŞ böylece Irak’taki El Kaim’den sonra Suriye’de de elinde tuttuğu son önemli yerleşimi kaybetmiş oldu.



ÇÖLE ÇEKİLDİ

Suriye ordusunun sözcüsü General Ali Meyhub, Ebu Kemal’in kurtarılmasının çok önemli olduğunu söylerken “Bu (Ebu Kemal’in geri alınması), grubun bölgedeki projesinin genel anlamda başarısızlığının deklarasyonudur” dedi. Suriye’nin doğusunda Fırat Nehri kenarında bir sınır kenti olan Ebu Kemal’den kaçan DEAŞ militanları, Deyrizor vilayetinin çöllerine çekildi. DEAŞ militanlarının bu bölgede de ABD destekli SDG ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.



TOPRAĞI KÜÇÜLDÜ

DEAŞ, ülkenin batısında hemen hemen yok olmuş durumda. Sadece başkent Şam’ın güneyinde, Humus’un doğusunda ve Dera vilayetinin güneyinde çok küçük alanları kontrol ediyor. Ülkenin doğusunda ise Deyrizor’un çöllerine ve Haseke vilayetinin Irak ile olan sınır bölgelerine sıkışmış durumda. Ebu Kemal’in alınmasının sinyali geçtiğimiz hafta Irak ordusunun, Suriye sınırındaki El Kaim’i almasıyla verilmişti. El Kaim’de kontrolün sağlanmasının ardından Irak ordusuyla birlikte savaşan İran destekli Şii milislerin oluşturduğu Haşdi Şabi grubu, ilk kez Suriye tarafına geçerek Ebu Kemal operasyonuna katılmıştı. Rusya da bombardıman uçaklarıyla Ebu Kemal’deki DEAŞ hedeflerini vuruyordu.



120 BİN KİŞİ KAÇTI

Birleşmiş Milletler, Ebu Kemal’den son birkaç haftada yaklaşık 120 bin kişinin ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, insani duruma işaret etti.