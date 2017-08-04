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    'DEAŞ- Siyonist’ iddiası istifa getirdi

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 01:33Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 01:33

    Danimarka’da başkent Kopenhag yakınlarındaki İshöj kentinde belediye meclis üyesi ve 2011’de Belediye Başkan Yardımcısı seçilen Türk kökenli siyasetçi Seyit Ahmet Özkan, partisiyle yaşadığı DEAŞ konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle istifa etti.

    Facebook’ta, DEAŞ’ın Siyonistler tarafından kurulduğuna ilişkin yaptığı yorumdan sonra partisi tarafından eleştirilen ve istifaya çağrılan Özkan, mensubu olduğu Sosyal Demokrat Parti’den istifa ettiğini bildirdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , deaş , siyonist
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