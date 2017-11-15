DEAŞ Rakka’dan böyle çıkmış

TERÖR örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, geçtiğimiz ay terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki fiili başkenti konumundaki Rakka’yı ele geçirmişti. Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesine yönelik operasyon 4 ay sürmüştü. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rakka’nın SDG kontrolüne geçmesi sırasında DEAŞ’la yapılan gizli anlaşmanın detaylarını haberleştirdi. Buna göre; Rakka’dan tamamen ayrılmaları karşılığında DEAŞ’lı teröristlere ve ailelerine saldırı olmayacağı garantisi verildi.

4 BİNE YAKIN KİŞİ

SDG, DEAŞ’la anlaşma yapıldığı iddialarını reddetse de BBC’nin haberinde DEAŞ üyelerinin kamyon ve otobüslerle kentten çıkarıldığı ifade edildi. Militanların tahliyesinde görev yapan bir şoför, teröristleri kentten çıkaran konvoyun 50 kamyon, 13 otobüs ve DEAŞ militanlarının 100’den fazla aracından oluştuğunu; konvoyun uzunluğunun 6 ila 7 kilometreyi bulduğunu anlattı. BBC, SDG ile varılan anlaşma kapsamında Rakka’dan 250 DEAŞ militanı ve sayıları 3 bin 500’ü bulan aile üyeleriyle birlikte 4 bine yakın kişinin tahliye edildiğini aktardı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da anlaşmadan haberdardı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, “Biz kimsenin ayrılmasını istemedik. Ama bu, sahadaki yerel liderler tarafından, onlarla ve onlar aracılığıyla yürütülen stratejimizin odağında olan, Suriyelilere kalmış bir mesele. Savaşan ve ölen onlar, operasyonlarla ilgili kararları onlar alıyor” dedi.

KOALİSYON HAVADAN İZLEDİ

Amerikalı yetkililer, anlaşmaya onay vermekle birlikte DEAŞ konvoyunu havadan takip etti. BBC’ye gerçek adını vermeden konuşan Ebu Fevzi adlı bir şoför, “Konvoyla ilerlerken, bir Amerikan jeti alçak uçuş yaptı ve aydınlatma fişekleri attı” dedi. Anlaşma kapsamında DEAŞ üyelerine sadece kişisel silahlarını alma izni verilmiş olmasına rağmen teröristler, taşıyabildikleri her türlü ağır silahı da götürdü. Silahların ağırlığından kamyonlardan birinin aksı kırıldı. DEAŞ üyeleri, yol boyunca da Arap konvoy şoförlerini tehdit etti ve bir gün geri döneceklerini söyledi.

BBC muhabiri tahliye operasyonunda çalışan şoförlerle görüştü.

ŞOFÖRLERE YALAN

Konvoyu götüren kamyon şoförleri, kendilerine taşıyacakları kişilerin siviller olduğunun söylendiğini, karşılarında DEAŞ militanları ve onların ailelerini görünce yalan söylendiğini anladıklarını ifade etti. Ayrıca, şoförlere konvoyun 6 saatlik bir mesafe gideceği söylenmiş ancak konvoyun gideceği yere varması 3 günü bulmuş. Şoförler, bununla beraber kendilerine hâlâ ödeme de yapılmadığından şikâyet ediyor. Tahliyede Suriyelilerin yanı sıra yabancı savaşçılar da yer aldı. Konvoy şoförlerinden biri, Fransa, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan, Çin, Tunus ve Mısır gibi ülkelerden gelen teröristlerin konvoyda olduğunu anlattı. Bu, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in geçen aylarda DEAŞ’taki yabancı savaşçıların savaş alanını canlı terk etmelerine ve kendi ülkelerine dönmelerine izin vermeyecekleri yönündeki sözleriyle de çelişmiş oldu.

HARİTADA GÖSTERDİK

DEAŞ konvoyunun geçtiği güzergâhta yer alan bir köyde market işleten Mahmud adlı dükkân sahibi, konvoydaki 4 bin kişinin birden dükkânına hücum ettiğini anlattı. Mahmud, “Ne var ne yoksa satın aldılar. Makarna, bisküvi, atıştırmalıklar” derken, DEAŞ üyelerinin aldıkları şeylerin parasını da ödediğini vurguladı. Ebu Fevzi, DEAŞ üyelerini ve ailelerini bıraktıktan sonra SDG üyelerinin kendisinden ve diğer şoförlerden haritada onları nereye bıraktıklarını göstermesini istediğini anlattı.

BAŞKA ÜLKELERE GEÇTİLER

BBC söz konusu anlaşmanın Kürtlerle Arap topluluklar arasında iyi ilişkileri sürdürme adına yapıldığını bildirdi. Bununla beraber, bu tahliye ile SDG’nin daha fazla kayıp vermesinin de önüne geçildi. Öte yandan, DEAŞ üyeleri, bu tahliye nedeniyle Suriye’nin farklı bölgelerine ve çevre ülkelere de dağılmış oldu. İnsan kaçakçıları, bu tahliye ile Rakka’dan çıkan birçok DEAŞ üyesinin Türkiye’ye geçtiğini anlattı. Rakka’da DEAŞ’ın en korkulan isimlerinden biri olan Ebu Musab Huthaifa, tahliyede yer alsa da daha sonra yakalanmış. Ebu Musab, “Türkiye’ye gitmeyi aklına koymuş bir grupla birlikteydim” diyor.