DEAŞ operasyonlarının bir yıllık bilançosu açıklandı... Çok sayıda eylem engellendi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Ağustos 2016 ile 15 Ağustos 2017 arasında DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonların bilançosu ortaya çıktı. Eli kanlı terör örgütüne yönelik 1 yılda 117 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 649 kişi gözaltına alındı. 282 ‘si tutuklanırken, 155’i serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 144 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 67’sinin de farklı birimlere teslim edildiği belirtildi. Operasyonlarda IŞİD üyesi 1 kişinin etkisiz hale getirildiği ifade edilirken, yabancı uyruklu 940 şüphelinin ise sınır dışı edildiği bildirildi.

Terörle Mücadele ekipleri, havalimanları ve otogarlarda da DEAŞ’a yönelik uygulama yaptı. “Risk Analizi ve Profil Değerlendirme Uzmanı” polislerce yapılan çalışmada, Atatürk Havalimanı’nda 1 yılda, 14 bin 55 şüpheli ile mülakat yapıldı.

DEAŞ’la ilgisi olduğu değerlendirilen 664 kişi sınır dışı edilmek için “İNAD” ekiplerine yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 13 bin 53 kişi ile görüşüldü. Bunlardan 984’ü sınırdışı edildi. Otogarlardaki çalışmada ise 15 bin 422 kişi ile mülakat yapıldı. Bunlardan 172’si için “deport” işlemi uygulanarak, ülkelerine iade edildi.

Yapılan açıklamada düzenlenen operasyonlarda 1 yılda çok sayıda saldırının da engellendiği belirtildi. Engellenen olaylarla ilgili de bilgi verildi.

Buna göre, Güngören’de 27 Ağustos 2014’de düzenlenen operasyonda, DEAŞ’la birlikte hareket eden H.B., grubu ile birlikte gözaltına alındı. H.B.’nin Hristiyanlık’la ilgili kitap satan bir kitapevine, İstiklal Caddesi’ndeki bazı noktalara ve Vatan Partisi’ne yönelik keşifler yaptığı belirtildi.

Ayrıca düzenlenen operasyonda, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi. 24 Ekim’de düzenlediği diğer bir operasyonda, turistlere yönelik bir saldırı engellendi.

20 Kasım 2016’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Caferilere ait camilere yönelik keşif yapan şüphelilere yönelik düzenlenen baskında S.S.'nin de aralarında bulunduğu hücre çökertildi. 15 Aralık’ta Otogar’da düzenlenen operasyonda ise Türkmenistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere Konya’dan gönderilen bir çantada 'Sig Sauer' marka tabanca ele geçirildi.

Polisin düzenlediği operasyonlar arasında 1 Ocak 2017’de Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov’un yakalanması ve hücresinin çökertilmesi de yer aldı. Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda, Masharipov’un sağ yakalanması sayesinde DEAŞ’ın birçok hücresi deşifre edilmişti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün engellediği eylemlerden arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve AK Parti mitingine yönelik saldırı girişimi de yer aldı. Polis DEAŞ’lı terörist H.U. ve 5 şüpheliyi keşif çalışmaları yaparken Kadıköy’de gözaltına aldı.

5 Mayıs’ta Bağcılar’da düzenlenen operasyonda ise 6 terör örgütü üyesi yakalandı. Bu operasyonda yakalanan şüphelilerden birinde gizli yazışma programı ele geçirildi. Şüphelilerin “Truecriypty” isimli programla terör örgütü liderlerinden talimat aldığı ve eylem arayışında oldukları ortaya çıktı.

15 Ağustos’ta Belçika tarafından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana ve Konya’daki NATO üslerine yönelik saldırı 2016 yılında engellendi. Operasyonda, Tacikistan uyruklu 4 kişi Pendik’te yakalandı.