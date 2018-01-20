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    DEAŞ militanını yine öldürdüler

    Hürriyet Haber
    20.01.2018 - 01:25 | Son Güncelleme:

    Cihatçı propaganda yapılan internet sitelerini takip eden ABD merkezli portal SITE, daha önce defalarca öldüğü iddia edilen Alman rapçi DEAŞ militanı Denis Cuspert’in Suriye’de hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Ebu Talha el-Almani adını alan Cuspert’in Suriye’nin Deyrizor kenti yakınlarında hava bombardımanında öldürüldüğü belirtildi. Haberde, DEAŞ’a yakın kaynakların Cuspert’in kanlar içindeki bir fotoğrafını yayınladığı kaydedildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , abd
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