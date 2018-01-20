DEAŞ militanını yine öldürdüler

Cihatçı propaganda yapılan internet sitelerini takip eden ABD merkezli portal SITE, daha önce defalarca öldüğü iddia edilen Alman rapçi DEAŞ militanı Denis Cuspert’in Suriye’de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ebu Talha el-Almani adını alan Cuspert’in Suriye’nin Deyrizor kenti yakınlarında hava bombardımanında öldürüldüğü belirtildi. Haberde, DEAŞ’a yakın kaynakların Cuspert’in kanlar içindeki bir fotoğrafını yayınladığı kaydedildi.
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