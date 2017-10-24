Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>DEAŞ ile savaşta sona yaklaştık

    DEAŞ ile savaşta sona yaklaştık

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 23:32 | Son Güncelleme:

    RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güneydoğu Asya Ülkeleri ASEAN toplantısında yaptığı açıklamada Suriye’de DEAŞ’ın sonunun yaklaştığını söyledi.

    Sergey Şoygu şöyle konuştu: “Suriye’de DEAŞ’ın kökü kazınmak üzere. Ülke topraklarının sadece yüzde 5 gibi küçük bölümünde varlık gösteriyorlar. Bu bölgelerin de kurtarılması artık yıl değil, ay ve gün meselesi. Rusya’nın hava kuvvetleri desteğiyle Suriye ordu birlikleri 503 bin 223 kilometre kare alanı DEAŞ’tan temizledi. Suriye’deki terör örgütlerine karşı hissedilir zaferlerin elde edilmesiyle halk da evlerine dönmeye başladı. Rusya’nın müdahalesi sonrasında 1 milyon 120 bin Suriye vatandaşı evlerine geri döndü.”

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri