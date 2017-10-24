DEAŞ ile savaşta sona yaklaştık

Sergey Şoygu şöyle konuştu: “Suriye’de DEAŞ’ın kökü kazınmak üzere. Ülke topraklarının sadece yüzde 5 gibi küçük bölümünde varlık gösteriyorlar. Bu bölgelerin de kurtarılması artık yıl değil, ay ve gün meselesi. Rusya’nın hava kuvvetleri desteğiyle Suriye ordu birlikleri 503 bin 223 kilometre kare alanı DEAŞ’tan temizledi. Suriye’deki terör örgütlerine karşı hissedilir zaferlerin elde edilmesiyle halk da evlerine dönmeye başladı. Rusya’nın müdahalesi sonrasında 1 milyon 120 bin Suriye vatandaşı evlerine geri döndü.”