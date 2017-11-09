DEAŞ için abisini infaz etmişti! Cani teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın talimatıyla örgüte muhalif öz ağabeyi Abdulkadir Abdurrahman'ı başına tabancayla ateş açarak infaz ettiği görüntüsü propaganda amaçlı sosyal medyada yayınlanan ve dün Kayseri'de başarılı operasyonla yakalanan Iraklı terörist Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin (47) emniyetteki işlemleri sürüyor.







Zanlı, sorgusunda ağabeyini infaz ettiği görüntüleri doğruladı. DEAŞ bünyesinde Kuzey Irak'ın Telafer bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ali, kendisinden bir yaş büyük ağabeyi Abdulkadir Abdurrahman'ın Irak'ta polis olduğunu, DEAŞ'a muhalif hareket ettiğini, bu nedenle örgüt tarafından infaz emri verildiğini, samimiyeti ve örgüte bağlılığının test edilmesi için infazın kendisine yaptırıldığını anlattı.



İstihbarat çalışmaları sonucu yaklaşık 20 gün önce yasa dışı yollardan, Suriye üzerinden Hatay'a girdiği tespit edilen, otobüsle geldiği Kayseri'deki terminalde kendisini karşılamaya gelen örgüt üyesiyle yakalanan Ali'nin, eşi ve 2 çocuğunun da yaklaşık 2 ay önce kente getirildiği belirlendi. Gözaltına alındığında bir hayli çökmüş halde ve sakalının beyaz olduğu gözlenen Abdulqader Ali, Kuzey Irak'ta ağabeyini infaz ettiği görüntüsü çekilmeden önce sakalını siyaha boyadığını söyledi. Ali'nin, Türkiye'deki diğer DEAŞ üyeleriyle bağlantılarına yönelik araştırma sürüyor.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak kente geldiği belirlenen Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanmış, zanlıyı terminalde karşılayan Yusuf Mustafa ile bağlantılı olduğu Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais de gözaltına alınmıştı.