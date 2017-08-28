DEAŞ Hizbullah ile anlaştı, çekiliyor

LÜBNAN ordusunun ve Suriye ordusuyla Hizbullah’ın ikili operasyonuyla sıkışan Suriye’nin Batı Kalamun ve Lübnan’ın Ras Baalbek ve Arsal bölgelerindeki DEAŞ militanları harekâtın 9’uncu gününde ateşkes istedi. Hizbullah ile DEAŞ’ın vardığı ateşkes kapsamında Kalamun’daki DEAŞ üyelerinin Lübnan sınırından ayrılıp Suriye’nin doğusuna geçmesine izin verilecek. Ateşkese Suriye yönetimi de onay verdi. 19 Ağustos’ta başlayan DEAŞ’a yönelik ikili operasyonda Lübnan ordusu, Ras Baalbek bölgesinde hücum etmiş, Suriye güçleri ile Hizbullah ise Batı Kalamun’dan operasyona girişmişti. DEAŞ, Lübnan ordusundan da ateşkes istedi. Lübnan kuvvetleri de DEAŞ’ın kaçırdığı askerlerinin durumuyla ilgili bilgi almak üzere terör örgütüyle ateşkes yaptı. DEAŞ, 2014’te bir grup Lübnan askerini kaçırmış; askerlerin bir kısmı 2015’te esir takasıyla serbest kalmıştı. 9 askerin akıbeti ise bilinmiyordu. Akşam saatlerinde Lübnanlı yetkililerin söz konusu askerlere ait olduğu tahmin edilen bazı cesetlere ulaştığı haberi geldi. Lübnan Genel Güvenlik Müdürü Abbas İbrahim, 6 askerin cesetlerinin çıkarıldığını, 2 askerin daha gömülü olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.