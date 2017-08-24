DEAŞ hâlâ ganimetleri ihraç ediyor

Erika Solomon ve Ahmad Mhidi imzalı haberde, örgütün hâlâ günlük 1 milyon dolara yakın petrol geliri olduğu tahmin edildiği aktarılırken, DEAŞ'ın elindeki toprakları kaybetmeden önce tüm servetini aklamayı hedeflediğine dikkat çekildi. Arap ülkelerinde gayrı resmi para transferi yapan aracıların anlatımları da haberde yer aldı.

Antakya'da yaşayan bir para transferi işletmesi sahibinin yaşadıkları ise şöyle aktarıldı: "Ammar, yıllardır Antakya'da para transferi yapan küçük bir şirket işletiyordu. Genelde Suriyeli sığınmacıların para transferlerini yapan Ammar, bu yazdan beri her hafta güvenlik güçleri tarafından ziyaret ediliyor.

"Ammar görevlilerin DEAŞ'ın para transferlerinin peşine düştüğünü bilse de kendisi DEAŞ ile alakası olmayan bir kasabadan geldiği için neden incelemeye alındığını anlayamamıştı. Ammar'ın bilmediği şey ise kasabasının DEAŞ'ın para transferi yaptığı bir üsse dönüştüğüydü.

"DEAŞ Irak ve Suriye'den Avrupa kentlerine taşınırken Batılı hükümetler örgütün parasını diğer ülkelere taşımasından endişeleniyor."

Habere göre örgüt parasını diğer ülkelere taşımak için çeşitli yöntemler kullanıyor.

Bunlardan biri, gayriresmi para transferi yöntemlerini kullanmak. Bununla Avrupa'da yaşayan örgüt üyelerine milyonlarca dolar göndermeleri mümkün. Bu tür para transferleriyle uğraşanlar örgütün İdlib'de cihatçılar tarafından kontrol edilen bölgelere onlarca milyon dolar gönderdiği, bu paraların kolaylıkla Türkiye'ye kaçırılabildiğini anlatıyor.

Bir diğer yöntem ise tanıdık işadamları üzerinden yatırım yapma. DEAŞ bu sayede parasını akladığı gibi bu yatırımla düzenle gelir imkanına kavuşuyor.