Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>DEAŞ gelininden şoke eden sözler!

    DEAŞ gelininden şoke eden sözler!

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DEAŞ'ın sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in eşi örgütten kaçtıktan sonra ilk kez konuştu. Tania isimli kadın örgütten kurtulup Suriye'den ayrıldıktan sonra çöpçatanlık sitesine girip ‘4 çocuğum var ve kocam yeni Usame Bin Ladin olmak için beni terk etti’ dediğini söyledi.

    DEAŞ geçtiğimiz yıl yeni bir sözcü atadığını açıklamıştı. Örgüt içinde adı Ebu Hasan el Muhacir olan bu kişinin esas adı ise John Georgelas’tı. Girit asıllı zengin bir ailenin çocuğu olarak Teksas’ta doğmuş ve Yunan Ortodoks dinine göre büyütülmüştü. Babası Amerikan ordusunda doktorluk yapan bir subaydı.

    DEAŞ gelininden şoke eden sözler

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre John, 11 Eylül saldırılarından hemen sonra radikalleşti. Müslüman oldu ve adını ‘Yahya el Bahrumi’ olarak değiştirdi. Arapça öğrendi. Bir İslami çöpçatanlık sitesinde kendisi gibi bir eş aramaya başladı. Londra doğumlu Bangladeş asıllı bir ailenin çocuğu olan Tania ile John çöpçatanlık sitesinde tanıştı, 2004 yılında evlendi. 3 çocukları oldu. Giderek radikalleşen ve terör örgütü DEAŞ'a yakınlaşan çift Suriye'ye gitmeye karar verdi.

    DEAŞ gelininden şoke eden sözler

    DEAŞ'ın First Lady'si olarak anılan Tania örgütten kurtulduktan sonra ilk kez konuştu. The Atlantic isimli dergiye konuşan kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "2013 Ağustos’ta Suriyeli bir generalin terk ettiği evine Azez kentinde yerleştirildik. Ne su, ne elektrik vardı. Hiç hayal ettiğimiz gibi değildi. Sonunda dayanamadım. John’a gitmek istediğimi söyledim. Beni sınıra kadar getirdi. Kendisi orada kaldı. Döner dönmez ondan boşandım. Yeniden bir çöpçatan sitesine girdim ve ‘4 çocuğum var ve kocam yeni Usame Bin Ladin olmak için beni terk etti’ diye yazdım. Tam 1300 cevap geldi. Biri Craig isimli bir bilgisayar firması çalışanıydı. Eşimin DEAŞ'a katıldığını söyledim. Bana ‘sorun yok’ dedi. Şimdi onunla beraberim ve birlikte kiliseye gidiyoruz. Çocuklarım hâlâ hayatta, Suriye’den kurtuldum… Bardağın dolu tarafını görmeyi tercih ediyorum."

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri