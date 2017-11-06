DEAŞ gelininden şoke eden sözler!

DEAŞ geçtiğimiz yıl yeni bir sözcü atadığını açıklamıştı. Örgüt içinde adı Ebu Hasan el Muhacir olan bu kişinin esas adı ise John Georgelas’tı. Girit asıllı zengin bir ailenin çocuğu olarak Teksas’ta doğmuş ve Yunan Ortodoks dinine göre büyütülmüştü. Babası Amerikan ordusunda doktorluk yapan bir subaydı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre John, 11 Eylül saldırılarından hemen sonra radikalleşti. Müslüman oldu ve adını ‘Yahya el Bahrumi’ olarak değiştirdi. Arapça öğrendi. Bir İslami çöpçatanlık sitesinde kendisi gibi bir eş aramaya başladı. Londra doğumlu Bangladeş asıllı bir ailenin çocuğu olan Tania ile John çöpçatanlık sitesinde tanıştı, 2004 yılında evlendi. 3 çocukları oldu. Giderek radikalleşen ve terör örgütü DEAŞ'a yakınlaşan çift Suriye'ye gitmeye karar verdi.

DEAŞ'ın First Lady'si olarak anılan Tania örgütten kurtulduktan sonra ilk kez konuştu. The Atlantic isimli dergiye konuşan kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2013 Ağustos’ta Suriyeli bir generalin terk ettiği evine Azez kentinde yerleştirildik. Ne su, ne elektrik vardı. Hiç hayal ettiğimiz gibi değildi. Sonunda dayanamadım. John’a gitmek istediğimi söyledim. Beni sınıra kadar getirdi. Kendisi orada kaldı. Döner dönmez ondan boşandım. Yeniden bir çöpçatan sitesine girdim ve ‘4 çocuğum var ve kocam yeni Usame Bin Ladin olmak için beni terk etti’ diye yazdım. Tam 1300 cevap geldi. Biri Craig isimli bir bilgisayar firması çalışanıydı. Eşimin DEAŞ'a katıldığını söyledim. Bana ‘sorun yok’ dedi. Şimdi onunla beraberim ve birlikte kiliseye gidiyoruz. Çocuklarım hâlâ hayatta, Suriye’den kurtuldum… Bardağın dolu tarafını görmeyi tercih ediyorum."

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