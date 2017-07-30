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    DEAŞ davasında tahliye tartışması

    ANKARA-DHA
    30 Temmuz 2017 - 01:11Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 01:11

    ‘DEAŞ mensuplarına sınır geçişi sağlamak’ suçlamasıyla HDP’nin Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırı davasının sanıkları arasında yer alan Burhan Gök’ün tahliyesi tepkiye yol açtı.

    Tahliye kararını veren mahkemenin, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda (CMK) tahliyeye itiraz düzenlemesinin yer almadığı yönündeki kararı da tartışılırken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kararın aksine CMK’ya göre tutuklama gibi tahliye kararına da itiraz edilebileceğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti: “Somut hiçbir delil olmadan söylentilere dayanılarak tutuklanan insan hakları savunucuları ve gazeteciler düşünüldüğünde, bir IŞİD (DEAŞ) mensubunun ‘kaçma şüphesi yok’ gerekçesiyle tahliye edilmesi konusunda Adalet Bakanlığı’nın görüşü nedir? 1 Ocak 2015 - 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre toplam kaç IŞİD mensubu ‘kaçma şüphesi yok’ gerekçesiyle tahliye edilmiştir?”

    HDP’nin Diyarbakır’da başlattığı ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne dün katılan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Onlar teker teker tahliye ediliyor ama Demirtaş’lar, Ahmet Şık’lar, hakikatin savunucuları cezaevlerine konuluyor. Yani taşlar bağlanıyor, itler salınıyor.”

    Etiketler: DEAŞ , HDP , gazetehaberleri
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