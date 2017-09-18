DEAŞ dağıldı kadınlar kaldı

MUSUL ve Telafer operasyonunda yakalanan DEAŞ’ın silahlı kanadındaki teröristler Irak’taki cezaevlerinde tutulurken, ortada kalan kadın ve çocuklar ise Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki kamplara yerleştirildi. Musul’a yakın bölgede yeri gizli tutulan kampta, çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyor. Kampta, eşleri çatışmada öldürülen, çocuklarıyla ortada kalan çok sayıda Türk vatandaşı da yer alıyor. Irak ordusu, Haşdi Şabi ve Peşmerge güçlerine teslim olan DEAŞ’lı Türk teröristler ile BM’nin kontrolündeki kamplarda tutulan kadın ve çocuklarla birlikte bu sayının 1200 civarında olduğu kaydedildi.

TORUNLARINI ARIYOR

Şu ana kadar 217 ailenin DEAŞ saflarına katılan yakınlarını bulmak için resmi makamlara başvurduğu öğrenildi. Türkiye’den 94 aile ise DEAŞ’a katılan çocukları, torunları ve gelinlerinin akıbetlerini öğrenmek için Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’a geçti. Irak’taki kamplarda 2 torunu ile gelinini arayan E.Y. adlı kadın, “Oğlum 3 yıl önce eşini ve 2 torunumu alarak Irak’a geçti. Oğlum Musul’da öldü, gelinim ile torunlarıma ne oldu, bilmiyorum. Bir iki kampa baktık ancak bulamadık. Bize ‘DEAŞ’tan ayrılanlar farklı bir kampta tutuluyor’ denildi. Ancak bu kamp nerede, kime soracağız bilmiyoruz. Birçok aileyle Irak’a geldik, herkes perişan, çocuklarından bir haber almayı bekliyor” dedi.

DÖNDÜKLERİNDE NE OLACAK?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), emniyet istihbarat ve terör birimleri kamplarda bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili ‘risk analizi’ yapıyor. Bu kişilerin DEAŞ’a nasıl katıldıkları, Irak’a nasıl geçtikleri, çatışmalara girip girmedikleri, örgütün silahlı kanadından olup olmadıkları, silah ve bomba eğitimi alıp almadıkları araştırılacak. Irak’tan Türkiye’ye iade edilmeleri halinde kadınlar ve 14 yaşından büyük çocuklar sorgulanacak. Örgüt içinde aktif olanlar, çatışmaya girenler terör örgütü üyeliğinden, silahlı ve bombalı eylemlerde bulunmaktan yargılanacak. Yargılama sonucu serbest kalanlar, ‘istihbari’ takibe alınacak. Küçük yaştaki çocuklar ise Türkiye’de yakınları veya aileleri varsa onlara teslim edilecek.

‘KIZ KARDEŞİMİ ZORLA GÖTÜRDÜ’

Kız kardeşinin, eşi tarafından zorla Irak’a götürüldüğünü söyleyen B.E. de yardım bekliyor: “Eniştem çatışmalarda öldü, kardeşim ve çocuğunun ise nerede olduğunu bilmiyoruz. Resmi makamlara başvurduk, yardım istedik. Dışişleri Bakanlığı’nı da kaç kez arayıp durumu anlattık. Ancak bir sonuç yok.

Bu durumda yüzlerce Türk vatandaşı var, çoğu eşleri tarafından zorla götürülmüş. Ortada küçük yaşta çocuklar var.”