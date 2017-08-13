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    DEAŞ, ABD askerine saldırdı:2 ölü, 5 yaralı

    DHA
    13 Ağustos 2017 - 19:04Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 20:55

    Kuzey Irak’taki askeri operasyonlarda 2 ABD askerinin öldüğü, 5 askerin ise yaralandığı açıklandı. Roketlerle yapılan saldırıyı, DEAŞ üstlendi. 

    ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Irak’ta askeri operasyonlara katılan 2 ABD askeri öldü, 5 asker de yaralandı. Olayın "düşmanla temastan kaynaklanmadığını" söyleyen ABD Merkez Komuta açıklamasında, olayla ilgili açık bilgi verilmedi ve askerlerin kimlikleri belirtilmedi.

    Irak’ta DEAŞ'a karşı mücadele eden ABD güçlerinin komutanı olan General Stephen Townsend, "Koalisyon olarak, bu kahramanların ailelerine, dostlarına ve ekip arkadaşlarına başsağlığı dileklerini yolluyoruz," dedi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ

    Roketlerle yapılan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

    Saldırının halen DEAŞ'ın elinde bulunan Telafer'in doğusunda gerçekleştiği bildirildi.

    Etiketler: ABD , ASKER , kuzey ırak
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