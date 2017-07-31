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Deaflympıcs’in Samsun’a katkısı yaklaşık 10 milyon dolar

DHA
31 Temmuz 2017 - 14:38Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 14:39

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, Deaflympics 2017’nin Samsun’a yaklaşık 10 milyon dolarlık bir ekonomik katkı sağladığını söyledi.

Dünyanın 3’üncü büyük spor organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, 30 Temmuz Pazar günü Samsun’da düzenlenen kapanış seremonisi ile sona erdi. Altı kıtadan, 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği oyunlar için Samsun’a sadece yurt dışından 5 binin üzerinde insan geldi.

Karadeniz Turistik İşlemecileri Derneği (KATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, organizasyonun Türkiye’ye büyük moral ve imaj kazandırdığını, Samsun’da büyük bir turizm hareketliliği sağlamasının yanı sıra, şehirde önemli anlamda ekonomik katma değer yarattığını söyledi.

Ülke delegasyonlarıyla birlikte 5 bin 250 yurt dışı katılımı sağlandığını belirten Toktaş, "Deaflympics ile birlikte Samsun spor turizminin önemli bir şehri oldu. Sadece konaklama anlamında şehre para girişi 5 milyon dolar olurken, diğer gelirlerle birlikte toplam 10 milyon dolara yakın bir turizm geliri elde edilmiş oldu. Bu anlamda ülkemizde farklı turizm alternatiflerinin olduğunu ve bundan da para kazanılabileceğini yaşayarak göstermiş olduk " diye konuştu.

SAMSUN ESNAFI ÇOK MUTLU

Deaflympics 2017, Samsun esnafının da yüzünü güldürdü. Çeşitli ülkelerden gelen kafileler, müsabakalardan fırsat buldukça Samsun sokaklarına çıkıp bol bol alışveriş yaptı. Olimpiyatların şehrin havasını değiştirdiğini söyleyen Samsun esnafı, Deaflympics 2017’den memnun kaldı.

Bir kafenin müdürü olan Ercan Alay, olimpiyatların muazzam bir pozitif katkı sağladığını belirterek, "Misafirlerimizin hepsi çok güler yüzlü, çok anlayışlıydı. Şehrin gerçekten havası değişti" dedi.

Bir mağazanın müdürlüğü yapan Hayriye Duru ise gelen misafirlerin çok cana yakın olduğunu söyleyerek, "Oyunların farkındalık yarattığını düşünüyorum. İnsanlarda işaret dili öğrenme hevesi oluştu, her zaman bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun Deaflympics 2017 döviz bürolarına da canlılık verdi. Kuyumcu ve Döviz bürosu yetkilisi Hüseyin Anıl, gelen misafirlerin bol bol döviz bozdurduğunu ve altına da yoğun ilgi gösterdiğini kaydederken, "İnşallah daha sonra Samsun’da bir olimpiyat daha düzenlenir" diye konuştu.

Etiketler: Deaflympics , ekonomik katkı , Esnaf
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