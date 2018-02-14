Yapımcılığını Electronic Arts: Redwood Shores'ın üstlendiği ve 13 Ekim 2008 tarihinde PlayStation 3 ve Xbox 360 oyun platformları için sunulan korku oyunu Dead Space, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Isaac Clarke adlı bir sistem mühendisi karakteriyle oyuna başlayan oyuncular, kazı amacıyla iş gören Ishimura uzay gemisinde bulunan Necromorphs yaratıklarıyla mücadele ediyor.

Hem korku hem de macera türünde olan oyun, EA Games‘in On The House isimli oyununun hediye kampanyası kapsamında PC için ücretsiz oldu. Hediye programı kapsamında oyunu alanlar, kalıcı olarak Dead Space'e sahip olabilecekler. 10 yıllık bir geçmişi olan Dead Space, fazla sistem gereksinimi de istemiyor.