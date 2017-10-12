Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>de Maiziere: Katoliklerin var, Müslümanların neden olmasın

    de Maiziere: Katoliklerin var, Müslümanların neden olmasın

    AA
    12.10.2017 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bazı bölgelerde Müslümanlar için tatil günü uygulaması başlatılması konusunda görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

    BAKAN Maiziere, Aşağı Saksonya eyaletinde pazar günü yapılacak eyalet meclisi seçimleri vesilesiyle CDU’nun Wolfenbüttel kentinde düzenlediği seçim mitingine katıldı. Konuşmasında, Allerheiligen adı verilen Katoliklere ait dini tatil gününün sadece Katolik Hristiyanların yaşadığı bölgelerde uygulandığına işaret eden Maiziere, “Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde neden bir Müslüman tatil günü konusu da düşünülmesin ki. Müslümanlar için tatil günü uygulamasının başlatılması konusunda görüşmeye hazırım. İstenirse belki yapılabilir” şeklinde konuştu.

    CDU'LU BAŞKAN KARŞI ÇIKTI
    CDU Aşağı Saksonya Eyaleti Başkanı Bernd Althusmann ise Bakan Maiziere’nin açıklamalarını eleştirerek, “Dini tatil günlerine ilişkin tartışmaları seçim mücadelesinde genel olarak uygun bulmuyorum” dedi. Almanya’da mevcut olan tatil günlerinin uzun bir geçmişe dayandığına dikkati çeken Althusmann, “Köklü yapıların değiştirilmesi için ihtiyaç görmüyorum” şeklinde konuştu.
    Almanya’nın 16 eyaletinde yerel hükümetlerin kendi isteğine bağlı olarak farklı şekilde uyguladığı resmi tatil günleri mevcut.
    Almanya’da sadece iki eski Alman devletinin birleştiği gün olan 3 Ekim ülke çapında resmi tatil günü olarak kabul ediliyor.

     

    Etiketler: Aşağı Saksonya , Müslümanlara tatil , Almanya , de maiziere , Bernd Althusmann
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri