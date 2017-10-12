de Maiziere: Katoliklerin var, Müslümanların neden olmasın

BAKAN Maiziere, Aşağı Saksonya eyaletinde pazar günü yapılacak eyalet meclisi seçimleri vesilesiyle CDU’nun Wolfenbüttel kentinde düzenlediği seçim mitingine katıldı. Konuşmasında, Allerheiligen adı verilen Katoliklere ait dini tatil gününün sadece Katolik Hristiyanların yaşadığı bölgelerde uygulandığına işaret eden Maiziere, “Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde neden bir Müslüman tatil günü konusu da düşünülmesin ki. Müslümanlar için tatil günü uygulamasının başlatılması konusunda görüşmeye hazırım. İstenirse belki yapılabilir” şeklinde konuştu.

CDU'LU BAŞKAN KARŞI ÇIKTI

CDU Aşağı Saksonya Eyaleti Başkanı Bernd Althusmann ise Bakan Maiziere’nin açıklamalarını eleştirerek, “Dini tatil günlerine ilişkin tartışmaları seçim mücadelesinde genel olarak uygun bulmuyorum” dedi. Almanya’da mevcut olan tatil günlerinin uzun bir geçmişe dayandığına dikkati çeken Althusmann, “Köklü yapıların değiştirilmesi için ihtiyaç görmüyorum” şeklinde konuştu.

Almanya’nın 16 eyaletinde yerel hükümetlerin kendi isteğine bağlı olarak farklı şekilde uyguladığı resmi tatil günleri mevcut.

Almanya’da sadece iki eski Alman devletinin birleştiği gün olan 3 Ekim ülke çapında resmi tatil günü olarak kabul ediliyor.