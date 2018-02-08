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    DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan tutuklandı

    AA
    08.02.2018 - 19:45 | Son Güncelleme:

    Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklama ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye çıkarılan Arslan, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.  Arslan, 6 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Kayapınar ilçesinde gözaltına alınmıştı.

    Etiketler: DBP , zeytin dalı , Türkiye , son dakika
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