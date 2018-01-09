Dayı tacizini arkadaş dikkati ortaya çıkardı

Öğretmenin görüştüğü F.A., bir yıldır dayısı İ.K.’nin (52) tacizine uğradığını ve korktuğu için kimseye söyleyemediğini anlattı. Öğretmen G.K. de küçük kıza, durumdan ailesine bahsetmesi gerektiğini belirterek, görüşmeyi tutanak altına aldı. F.A., annesinin yatağının yanına, ‘Dayım tarafından taciz ediliyorum. Bunları kimseye anlatamadım. Ne olur, sen de kimseye anlatma’ yazılı not bıraktı.



Notu okuyunca şoke olan anne, okuldan da çağrılması üzerine öğretmenle görüşmeye gitti. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, F.A.’nın Erzurum Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesine başvuruldu. Dayısının, ilk defa evinde oyun oynadığı sırada kendisine dokunduğunu anlatan F.A., birkaç kez elle tacize uğradığını söyledi. 9 Aralık’ta tutuklanan dayı için 39 yıla kadar hapis isteniyor.