Dayakçının şikayetine takipsizlik

Pendik’te 14 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’a saldıran ve birçok suçtan sabıkası bulunan Ercan Kızılateş, olaydan 3 gün sonra yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı ancak hakkında “Vergi Kanunu’na muhalefet” suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderildi. Savcılığın itirazı üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde yeniden hakim huzuruna çıkarılan Ercan Kızılateş, bu kez Asena Melisa Sağlam’a saldırı suçundan da tutuklandı.

Saldırı olayından sonra Asena Melisa Sağlam tarafından sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan paylaşımların ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ içerikli yazılar olduğunu iddia eden Ercan Kızılateş, Sağlam hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

21 Haziran tarihinde avukatı ile birlikte şüpheli sıfatıyla soruşturma savcısına ifade veren Asena Melisa Sağlam, “Olay günü minibüse bindim. Daha önceden tanımadığım ismini sonradan öğrendiğim Ercan isimli şahıs benim arkamda oturuyordu. Bu şahıs bana, ‘bu ne biçim kıyafet. Ramazan’da böyle giyinilir mi?’ diyerek serzenişte bulundu. Ben hiç ilgilenmedim. Bana, ‘şu or....ya bak’ bak deyince, ben de, ‘sen bakmayabilirsin, bana bakma’ dedim. Şahıs bana, ‘sen kı..nı başını açarsan ben tahrik olurum’ deyince, ben de, ‘Allah herkese nefis vermiş. Nefsine engel olabilirsin’ dedim. Bunun üzerine, ‘nefis olduğu için ben bakıyorum’ dedi. Tartışma uzamasın diye kulaklığımı kulağıma taktım. Şahısla ilgilenmedim. Aradan yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra minibüste olan yolcuların bir kısmı indi. Sonra minibüs yoluna devam etti. Yavaşlamaya başlayınca Ercan isimli şahıs arkadan gelip elinin tersini yüzüme vurmak suretiyle tokat attı. Tokat üzerine başım cama değdi. Ben de ayağa kalkarak şahsı tutmaya çalıştım. Bu sefer şahıs beni tutup itti. Benim saçımı çekerek kafama yumruk attı. Ayrıca ben kendisine, ‘ya burada bir geri zekalı var, bana kalkmış dinden imandan bahsediyor şeklinde bir beyanda bulunmadım. Ayrıca bu kişiyi yaralamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olay sırasında kendisine herhangi bir hakarette bulunmadım. Bana onun ettiği hakaretleri baz alırsak, benim ona dediğim, ‘ne yapıyorsun’, ‘bana nasıl vurursun’ oldu” dedi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medyada yapılan paylaşımların ispatının olmadığından ve delil yetersizliğinden dolayı Asena Melisa Sağlam hakkında takipsizlik kararı verdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Asena Melisa Sağlam’a saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Ercan Kızılateş, geçtiğimiz günlerde görülen davanın 2. celsesinde mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kızılateş’in yattığı süreyi göz önüne alan mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan kesinleşen 3 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle tutukluluğu devam eden Ercan Kızılateş’in, geçen yıl gerçekleşen darbe girişiminden sonra çıkarılan 671 Sayılı KHK’dan yararlanarak bu suçtan da 13 Eylül tarihinde denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.