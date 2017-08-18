Dayakçı First Lady’nin başı şimdi ciddi belada

Zimbabwe ‘First Lady’si’ Grace’in ülke dışına çıkması yasaklandı. Genç manken, Grace’in kendisini Johannesburg otelinde bir uzatma kablosuyla dövdüğünü, suratındaki yara yüzünden kariyerinin bitebileceğini söylemişti.

AVUKATI: BU DAVAYI KAZANACAĞIZ

Gabriella Engels’ın avukatı Gerrie Nel ise davadan vazgeçmesi için üçüncü kişiler tarafından genç mankene rüşvet teklif edildiğini ileri sürdü. Fakat Engels ve ailesinin bu durumla ilgilenmediğini de sözlerine ekleyen Güney Afrikalı avukat Gerrie Nel, “Bu davayı kazanacağız” iddiasında bulundu.