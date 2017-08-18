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    Dayakçı First Lady’nin başı şimdi ciddi belada

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 23:00Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 23:00

    GEÇTİĞİMİZ günlerde 20’li yaşlardaki iki oğluyla parti yaptığı için genç manken Gabriella Engels’ı dövdüğü iddia edilen Zimbabwe Devlet Başkanı’nın karısı Grace Mugabe için, Güney Afrika polisi kırmızı alarm düğmesine bastı.

    Zimbabwe ‘First Lady’si’ Grace’in ülke dışına çıkması yasaklandı. Genç manken, Grace’in kendisini Johannesburg otelinde bir uzatma kablosuyla dövdüğünü, suratındaki yara yüzünden kariyerinin bitebileceğini söylemişti.

     

    AVUKATI: BU DAVAYI KAZANACAĞIZ

     

    Gabriella Engels’ın avukatı Gerrie Nel ise davadan vazgeçmesi için üçüncü kişiler tarafından genç mankene rüşvet teklif edildiğini ileri sürdü. Fakat Engels ve ailesinin bu durumla ilgilenmediğini de sözlerine ekleyen Güney Afrikalı avukat Gerrie Nel, “Bu davayı kazanacağız” iddiasında bulundu.

    Etiketler: Gabriella Engels , Grace Mugabe , gazetehaberleri
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