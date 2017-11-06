Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dayak zanlısı müdürde ByLock çıkmış

    Dayak zanlısı müdürde ByLock çıkmış

    İsmail SAYMAZ
    06.11.2017 - 21:43 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemlerine katılan üniversiteli Tevfik Caner Ertay’ın dövülmesine ilişkin soruşmada, dönemin eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ile İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Arık ve TEM Şube Müdürü Ayhan Karayel hakkında dava açıldı.

    Polis Mevlüt Saldoğan ifadesinde, “Vurma girişimi sırasında üç müdürüme ‘Müdürüm zaten yaralı, ne uğraşıyorsunuz’ dedim. Ertay aracın arkasında ağlamaklı şekilde mırıldanıyordu” dedi. Tevfik Caner Ertay’ın ağır şekilde dövülüp polis aracının bagajında gezdirilmesine ilişkin idari soruşturmada Aygün ve Karayel’e ‘Resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak’ suçundan 16 ay süreyle kıdem durdurma cezası verildi. Karayel bu karara itiraz etti ve kabul edildi.

    AKADEMİDEN BERİ BAĞI VAR

    15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası açığa alınıp ihraç edilen Karayel’in ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. ByLock’u 24 Aralık 2014’te telefona yüklediği saptanan Karayel, 1 Şubat 2017’de tutuklandı. Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne konulan Karayel hakkında ‘yasadışı örgüt üyeliği’ suçundan Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Karayel, ByLock kullanmadığını ileri sürdü. Ancak itirafçı olan eski Emniyet Müdürü Ömer Coşkun, Karayel’in FETÖ’cü olduğunu iddia etti. 1996’da Adana’da göreve başladığını, Karayel ile aynı evde kaldığını kaydeden Coşkun, maaşlarından yüzde 5-10 arasında himmet verdiklerini belirtti. Ertay’ı dövdükleri ileri sürülen Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ile İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Arık da Eskişehir ‘telekulak davası’nda yargılanıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , Tevfik Caner Ertay
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri