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    ‘Dayak yedim’ dedi dayakçı çıktı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 07:35 | Son Güncelleme:

    Oturduğu sitenin otoparkında komşusu Dilek K.'nin kendisini darp ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan manken Maya Esra Türkmenler'in oyununu güvenlik kamerası bozdu.

    İstanbul Ataşehir'de manken Esra Türkmenler'in oturduğu bir sitenin otoparkında 6 ay önce kendisini dövdüğü iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu komşusu Dilek K., güvenlik kamerası görüntüleriyle savcılığa başvurdu. Türkmenler, medya çalışanı Dilek K.'nın aracından inip kendisine saldırarak bacağından ve burnundan yaralandığını iddia etmişti. Ancak kavga anını saniye saniye kaydeden kameralara, Dilek K.'nın aracından inmediği ve saldırıyı Türkmenler'in gerçekleştirdiği yansıdı.

    "SAVCI KARISIYIM SENİ BURADA YAŞATMAM"

    Türkmenler'in kendisinden para koparmak için böyle bir şey yaptığını belirten Dilek K., "Otoparkta aracının kapıları açıktı, kornaya bastım. Asabiyetle aracıma yaklaşıp kapıyı açtı ve 'Ben savcı karısıyım, seni burada yaşatmam' diyerek bana saldırdı" dedi. Dilek K., Türkmenler ile avukatı ve sitenin güvenlik görevlisi hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama ve hakaret"ten suç duyurusunda bulundu.

    Etiketler: dayak , Ataşehir , güvenlik kamerası
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