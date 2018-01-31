‘Dayak ve hakaretten bıktım. Allah rızası için savcılarımız bu kadını durdursun’

KENDİSİNE şiddet uyguladığını ileri sürdüğü Ümmühan A. (25) hakkında 5 kez evden 200 metre uzaklaştırma cezası aldırtan Sabit A.'nın (42), "yaralama ve hakaret" suçlarından yaptığı 3 suç duyurusu hakkında başlatılan soruşturmalar tamamlandı. Cumhuriyet savcılarının "Eşe karşı silahla basit yaralama, hakaret ve çocuğa şiddet" suçlarından hazırladığı iddianameler, 2, 8 ve 15. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edildi.

Ümmühan A.'nın eşe şiddet ve hakaretten 6 yıl 6 ay, 6 yaşındaki oğluna şiddet uygulamaktan da 1 yıl 6 ay hapsi istendi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde Sabit A. ile eşinin boşanma aşamasında oldukları belirtildi.

İDDİANAME: SUÇUN SABİT OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR

Sabit A.'nın 12 Ekim 2017'de evine gelen tanımadığı bir erkek tarafından karnından bıçaklanarak yaralandığı anlatılan iddianamede, "Faili meçhul şahsın Sabit A.'yı yaraladığı sırada 'Sen onu sahipsiz mi sandın?' dediği, olaydan bir gün sonra da şikâyetçinin eşi Ümmühan'la evine yakın bir yerde karşılaştıkları, şüphelinin eşinin boğazını sıkarak darp ettiği ve kendisini yaralayan kişiyi gönderdiğini söylediği, delillere göre sanığın üzerine isnat edilen suçun sabit olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki iddianamede de sanığın 3 Kasım 2017'de eşini taşla darp ettiğine dikkat çekildi.

'OĞLUNA DEĞNEKLE VURARAK YARALADI'

Diğer iddianamede ise kadının 13 Aralık 2017'de 6 yaşındaki oğlunu değnekle yüzüne ve beline vurarak yaraladığı, ayrıca eşi Sabit'e de hakaret ettiği kaydedildi.

'BANA ŞİDDET UYGULAYAN EŞİM DE TUTUKLANSIN'

Sabit A., eşi hakkında 5 kez evden uzaklaştırma cezası aldırtmasına rağmen karısının verilen kararlara uymadığını iddia eden Sabit A, "Kendisine karşı suç işletip cezaevine girmemi istiyor. Ona el kaldırmayacağım ancak ben de 'Yeter artık' diyorum. Nasıl erkekler kadınlara şiddet uyguladığı zaman anında tutuklanıyorsa, bana şiddet uygulayan eşim de tutuklansın. Artık dayak, hakaret ve tehditlerinden bıktım. Allah rızası için savcılarımız bu kadını durdursun" diye konuştu.