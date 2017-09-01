Davutoğlu, o öğretmeni ağırladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bayram namazını Konya Mevlana Müzesi’nin yanındaki Sultan Selim Camii’nde kıldı.

Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Davutoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Arakan’da yaşanan olaylara da değinen Davutoğlu, ”Her dönem, her bayram çok güzel, mutlu haberlerin yanı sıra acı olayları da duyuyoruz. Bu yıl da Arakan nedeniyle yüreklerimizde bir hüzün var. 5 yıl önce dışişleri bakanı olarak ziyaret ettiğimde oradaki halkın çektiklerine şahit olmuştum. Onlara Türkiye Cumhuriyeti olarak yardım yapmıştık. Aradan yıllar geçti hâlâ hüzün Arakan'da yaşanıyor. Bu hüznün bir an önce sona ermesi için bütün İslam aleminin harekete geçmesi, insanlık vicdanına sahip olan herkesin ayağa kalkması lazım” dedi.

Davutoğlu, daha sonra kendisini bekleyenlerle selamlaşıp, bazılarıyla da özçekim yaptı. Davutoğlu, aracına binip uzaklaşacağı sırada kendisi bekleyenlerle selamlaşıp, sohbet etti. Ardından aracına binip, ayrıldı.

YAKIN KORUMA İLE TARTIŞTI

Bu sırada kadın yakın koruması, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu söyleyen Yakup Büyükkaragöz’e, biraz geri çekilmesi yönünde uyarıda bulundu. Büyükkaragöz de, ”Etrafta birçok kişi var. Niçin bana geri çekilin diyorsunuz. Ben sadece izliyorum” dedi. Bunun üzerine kadın koruma polisi ve Büyükkaragöz tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, tartışmaya diğer yakın korumalar da katıldı. Ardından yakın korumalar, görevli polislere, ’Polise hakaret’ ettiği iddiasıyla Büyükkaragöz'ün gözaltına alınmasını istedi. Polis de Büyükkaragöz’ü gözaltına aldı. Büyükkaragöz, ”Benim kötü bir niyetim yoktu. Sayın Davutoğlu’nu yakından ilk kez gördüm ve sadece izliyordum. Etrafta da o kadar izleyen kişi var. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Sonuçta kendisi bizim hemşerimiz, başbakanımız. Anlam veremediğim şekilde yakın korumaları tepki gösterdi” dedi.

O ÖĞRETMEN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yakup Büyükkaragöz, kadın polisin şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

Yaşanan olayı duyan Davutoğlu da Büyükkaragöz’ü evine davet etti. Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Meram’daki konutundan öğretmen Büyükkaragöz ve ailesini konuk etti.