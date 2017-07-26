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    Davutoğlu kavgası

    ANKARA
    26 Temmuz 2017 - 21:50Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 21:50

    MHP ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki gerilim büyüyor. Bahçeli, son revizyonunun ardından Tuğrul Türkeş’in kabine dışı kalmasıyla ilgili soruya, “Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım” yanıtını vermişti.

    Davutoğlu da sosyal medyadan, “Bahçeli’den beklenen, nezaketten ve siyasi olgunluktan yoksun tavırlar yerine kendi sorunlarıyla yüzleşme cesaret ve erdemini göstermesidir” mesajı yazmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün “Siyasette tutarlı duruş sergileyen MHP’nin imajının zedelenmesi, haklı iken haksız pozisyonda gösterilmesi için algı operasyonlarına girişilmesi Pensilvanya taktiğidir” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin de “Kraliyet şırıngalı beyniyle; yeni Osmanlıcılık herzesiyle, BOP safsatasıyla, kaosa sürükleyensin. 15 Temmuz eserin” diye konuştu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Ahmet Davutoğlu , Semih Yalçın
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