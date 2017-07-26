Davutoğlu kavgası

Davutoğlu da sosyal medyadan, “Bahçeli’den beklenen, nezaketten ve siyasi olgunluktan yoksun tavırlar yerine kendi sorunlarıyla yüzleşme cesaret ve erdemini göstermesidir” mesajı yazmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün “Siyasette tutarlı duruş sergileyen MHP’nin imajının zedelenmesi, haklı iken haksız pozisyonda gösterilmesi için algı operasyonlarına girişilmesi Pensilvanya taktiğidir” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin de “Kraliyet şırıngalı beyniyle; yeni Osmanlıcılık herzesiyle, BOP safsatasıyla, kaosa sürükleyensin. 15 Temmuz eserin” diye konuştu.