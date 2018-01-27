Davos’ta Trump şov

Öğle saatlerinde ana salonda Suudi Arabistan’ın verdiği davet sonrasına denk düşen konuşma nedeniyle kapının önünde neredeyse iki saat öncesinden yığılma başladı. Yanımdakilerden biri “konserde sıra bekleyen gençler gibiyiz” yorumun yapıyordu. Salonun girişinde ilk kez “Sıvı içeceklere izin yok” yazısı gözüme çarparken fonda öğle yemeğinden kalma kanun eşliğinde bir müzik çalıyordu.

Trump’un konuşmasına bir saat kala kapılar açıldı ve çoğu Amerikalı dinleyici yer kapma yarışına girdi. Salonda oturmuş beklerken bu kez hafif bir müzik çalıyordu, derken içeri muhteşem bir bando giriyor.

Ana salonun sahnesinde bir devlet adamının konuşmasından önce hiçbir böyle bir tiyatrovari şey gördüğümü hatırlamıyorum. “Trump’un Davos’taki şovu başladı” denildiğini duyuyorum.

Bando epey çaldıktan sonra Trump yanında DEF CEO’su Klaus Schwab olduğu halde sahneye giriyor. Daima soğukkanlılığını korumakla tanıdığımız Schwab heyecanlanmış olmalı ki ABD Başkanı’nın oturacakları sandalyelerin aksi yönüne götürüyor.Schwab’ın kısa konuşmasından sonra Trump mikrofonun önüne geçiyor.

“Dünya ile daha iyi bir işbirliği için buradayım, ABD çıkarları, Amerikalı çocukların şiddet görmemeleri, yoksul olmamaları için buradayım” diye başlayan Trump şöyle devam ediyor: “Geçtiğimiz yıl her Amerikalının daha iyi bir ev, çocukları için daha iyi bir eğitim hayallerini ileriye götürdükleri bir yıl oldu. ABD ekonomide büyüyor, borsa rekor kırıyor. Tüketici güveni çok iyi. İktidara geldiğimden beri 2.4 milyon yeni iş yaratıldı. Afrikalı Amerikalı işsizliği azaldı”.

Trump ABD’nin tarihinde ilk kez vergi indirimleri yapıldığını belirterek sözü Apple’ın ülkedeki 3 milyar dolarlık yatırımına getiriyor ve salondaki iş adamlarına çağrıda bulunuyor: “Kapımız iş dünyasına açık. ABD iş yapılacak en iyi yer. Gereksiz regülasyonları ayıkladık, bürokratlarımız gece gündüz çalışıyor. Yabancı yatırımcılar her zamankinden daha iyi işlerini geliştirebilirler”.

“Önce ABD diyorum, Tüm dünya liderleri de öyle demeli. Ticaret serbest ve açık olmalı. Bazılarının sinai, fikri hakları çiğneyerek sistemi kendi çıkarları için kullanmasına izin veremeyiz” diyor. Bu tutumların dünya ticaretine zarar verdiğini belirten Trump, ABD’nin ikili ticaret görüşmelerine devam edeceğini de söylüyor.

TRUMP YUMUŞAK ÜSLUBUYLA ŞAŞIRTTI

TRUMP, sözü enerji güvenliğine getirerek “Hiçbir ülke tek bir enerji tedarikçisinin eline kalmamalıdır” diyor. Yatırımcılara da “Bürokrasiyi iyileştiriyoruz, en iyi üniversitelere, en yetkin işçilere sahibiz. ABD’ye yatırım için bundan daha iyi bir zaman olamaz” diye konuşuyor.En son salondakilere çağrıda bulunarak “Hepiniz ülkenizin kaderini değiştirebilirsiniz. Bugün güçlerimizi halklarımız için birleştirelim. Hayaller gerçek olsun. Biz ABD’de bunu yapıyoruz ve sonuç gayet iyi” diye sözlerini tamamlıyor. Salondan çıkarken iyi tanıdığım Avrupalı bir siyaset bilimciye görüşünü soruyorum.

“Şaşırtıcı derecede yumuşak bir üslup kullandığı, akıllıca bir tutum” diyor.