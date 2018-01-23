Davos’ta örnek oldu

Davos’ta 25 Ocak günü düzenlenecek ‘Online Pazarlar’ başlıklı oturumda konuşma yapacak Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, e-ticaret ve perakendenin son yıllarda yaşadığı önemli dönüşüm ve geleceğe ilişkin beklentiler hakkında görüşlerini aktaracak. Müşteri deneyimi ve davranışları ile büyük veri ve teknolojik yeniliklerin ekosistem üzerinde etkilerinin konuşulacağı oturumda Hanzade Doğan Boyner, özellikle dijital dünyada müşteri ihtiyaç ve beklentileri, teknolojik değişimin müşteriler ve ekosistem açısından katacağı yeni değerler ve online ile fiziksel dünyadaki iş modellerinin kaçınılmaz dönüşümü konularına değinecek. Panelde soruları da yanıtlayacak olan Hanzade Doğan Boyner, e-ticareti ve gelecekte iş dünyasını etkileyecek faktörler hakkında tecrübelerini paylaşacak.

TEK ŞİRKET OLDU

WEF kapsamında faaliyet gösteren ve tüm sektörlerden dünyanın önemli şirketlerinin dâhil olduğu ‘Ticaretin Geleceğine Yön Verenler’ platformundaki tek Türk şirketi olan Hepsiburada, WEF’de aktif rolünü devam ettiriyor. Hepsiburada, WEF tarafından Ocak 2018’de yayımlanan, farklı sektörlerden, kendi sektörünün öncüsü şirketlerin uygulamalarını örnek vaka olarak inceleyen ‘Geleceğin Çalışma Modelleri’ raporunda da hem Türkiye hem e-ticaret alanından incelenen tek firma olarak yer alıyor. Geleceğin Çalışma Modelleri raporunda dikkat çeken başlıkları da içeren, Hepsiburada İş Destek Grup Başkanı Mutlu Erturan’ın gelecekle ilgili Hepsiburada vizyon ve değerlendirmelerini yansıtan makalesi ise Dünya Ekonomik Forumu’nun web sayfasından duyuruldu.

Makale, gelecekte şirketlere ürün ve hizmetlerini müşterilerin genel ihtiyaçları yerine özel ihtiyaçlarına göre nasıl yapılandırılabileceği konusunda yön gösterirken; yenilikçi yaklaşımlar ile kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet sunumu süreçlerinde tedarikçisinden teknoloji sağlayıcısına, müşterisinden çalışanlarına tüm ekosistem yönetiminin önemi vurgulanıyor. Makalede, ürün ve çözüm geliştirme süreçlerinde esas olarak müşteri ihtiyaçlarına odaklanılırken, ürün ve çözüm geliştirme ekiplerinin sürekli inovasyon ile ürünü geleceğe taşıyacak kararları vermesi gerektiğinin altı çiziliyor. Müşteri deneyimine önem verirken aynı zamanda ekosistem içerisinde yer alan oyuncular açısından da süreçleri ve yapılarını sürekli iyileştiren şirketlerin başarıya koşacağının vurgusu yapılıyor.