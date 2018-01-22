Davos Zirvesi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

KÃ¼resel ekonomi, gÃ¼venlik ve Ã§evre gibi konularda ortak Ã§Ä±karlar doÄŸrultusunda uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸinin ele alÄ±nacaÄŸÄ± 48'inci DÃ¼nya Ekonomik Forumu (WEF), 70'e yakÄ±n Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanacak.Â

23-26 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek Davos Zirvesi, 100'den fazla Ã¼lkeden de 3 bine yakÄ±n iÅŸ adamÄ±, siyasetÃ§i, akademisyen ve sivil toplum kuruluÅŸu temsilcisine ev sahipliÄŸi yapacak.Â

LÄ°DERLERDEN YOÄžUN Ä°LGÄ°Â



Davos Zirvesi'ne Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin lideri katÄ±lacak. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Fransa BaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi, Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžahid Hakan Abbasi, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras ve AB Komisyon BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker gibi liderlerin yanÄ± sÄ±ra Ä°spanya KralÄ± Felipe, ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ve BelÃ§ika KralÄ± Philippe de zirveye katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek.Â

Zirvede, uluslararasÄ± kurumlar da Ã¼st dÃ¼zeyde temsil edilecek. Bu kapsamda toplantÄ±lara BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ Genel DirektÃ¶rÃ¼ Roberto Azevedo, IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, DÃ¼nya BankasÄ± Grubu BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim, UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± (IEA) BaÅŸkanÄ± Fatih Birol, BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komiseri Filippo Grandi ve UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM) Genel DirektÃ¶rÃ¼ William Lacy Swing de iÅŸtirak edecek.Â

Ä°Åž DÃœNYASINDAN TOPLANTILARA YÃœKSEK SEVÄ°YEDE KATILIMÂ



KÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte faaliyet gÃ¶steren Ã§ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerin temsilcileri de Davos Zirvesi'nde yer alacak.Â

Google, Microsoft, Facebook, UPS, Maersk, Engie, Renault, Airbus, Total, Bayer, Deutsche Bank, Monsato, Henkel, Siemens, Volkswagen, Tata, Hitachi, Mitsubishi, ING, Alibaba, Huawei, Gazprom, Saudi Aramco, Novartis, Nestle, Barclays, HSBC, JP Morgan, Citi, IBM, Morgan Stanley, Nike, Pepsi, Pfizer, Procter & Gamble, Qualcomm, Soros, Carlyl, Coca-Cola, Goldman Sachs, Uber ve Walmart gibi Ã¶nemli ÅŸirketler toplantÄ±lara yÃ¼ksek seviyede katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek.Â



TÃœRKÄ°YE DE TEMSÄ°L EDÄ°LECEKÂ

Davos Zirvesi'ne TÃ¼rkiye'den BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ve Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat Ã‡etinkaya katÄ±lacak.Â

Ekonomik GeliÅŸmelerden Sorumlu Kurul'a bu yÄ±l Ã¼ye olarak atanan Mehmet ÅžimÅŸek, belirli Ã¼lkelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kurulun gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi toplantÄ±da TÃ¼rkiye'yi temsil edecek.Â

ÅžimÅŸek'in, Davos'ta "OrtadoÄŸu'da Yeni Bir Denge ArayÄ±ÅŸÄ±", "Avrupa Ä°Ã§in Yeni Liderler", "DÃ¼nya Ekonomi Liderleri Gayri Resmi ToplantÄ±sÄ±: Avrupa BirliÄŸi Ä°Ã§in Ortak Vizyon OluÅŸturma" ve "GeliÅŸmekte Olan Ãœlkeler Ä°Ã§in BÃ¼yÃ¼me ParadigmasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± oturumlarda konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor.Â

ÅžimÅŸek ve Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, katÄ±lacaklarÄ± oturumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen yatÄ±rÄ±mcÄ± ve fon yÃ¶neticileriyle bir araya gelecek, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.Â

ZÄ°RVENÄ°N TEMASI "PARÃ‡ALANAN DÃœNYADA ORTAK GELECEK OLUÅžTURMAK"Â



"ParÃ§alanan DÃ¼nyada Ortak Gelecek OluÅŸturmak" ana temasÄ±yla dÃ¼zenlenecek Davos Zirvesiâ€™nde, 400'Ã¼n Ã¼zerinde oturum gerÃ§ekleÅŸtirilecek. YarÄ±ya yakÄ±nÄ± kapalÄ± bir biÃ§imde dÃ¼zenlenecek toplantÄ±larda, Ã¼lkeler arasÄ±ndaki ortak sorunlarla mÃ¼cadelede uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸini canlandÄ±rma konusuna odaklanÄ±lacak.Â

Zirvenin ana konularÄ± arasÄ±nda kÃ¼resel ekonominin durumu, gÃ¼venlik ve Ã§evre gibi baÅŸlÄ±klar olacak. ToplantÄ±larda, ekonomik toparlanmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi, ticaret, teknolojik deÄŸiÅŸim, Ã§evreye verilen zararlar, refah paylaÅŸÄ±mÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele, Ã§ok kutuplu dÃ¼nyada yÃ¶n bulmak, toplumsal bÃ¶lÃ¼nmelerin Ã¼stesinden gelmek ve para politikalarÄ± gibi alanlarda ortak Ã§Ä±karlar doÄŸrultusunda uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemi ele alÄ±nacak.Â

AÃ‡ILIÅžI MODÄ°, KAPANIÅžI TRUMP YAPACAKÂ



Davos Zirvesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi, kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± ise ABD BaÅŸkanÄ± Trump yapacak.Â

ABD, toplantÄ±lara en son 2000 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin BaÅŸkanÄ± Bill Clinton'la lider seviyesinde katÄ±lÄ±m gÃ¶stermiÅŸti. Bu yÄ±l ABD heyetinde Trump'la birlikte DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, Trump'Ä±n damadÄ± ve BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Jared Kushner, Ticaret BakanÄ± Wilbur Ross, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Alexander Acosta, UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Elaine Chao, Enerji BakanÄ± Rick Perry ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± Kirstjen Nielsen katÄ±lacak.Â

ZÄ°RVEYE 2017'DE Ã‡Ä°N DAMGA VURMUÅžTUÂ

Davos Zirvesi, geÃ§en yÄ±l ilk defa Ã‡in'in en Ã¼st seviyede katÄ±lÄ±mÄ±na sahne olmuÅŸtu. Ã‡in, 100'Ã¼n Ã¼zerinde resmi yetkili ve iÅŸ adamÄ±ndan oluÅŸan bir delegasyonla Davos'a katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in, bu adÄ±mÄ±yla ticaret odaklÄ± kÃ¼resel sistemin Ã¶ncÃ¼ rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, geÃ§en yÄ±lki zirvenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, Davos'ta kÃ¼reselleÅŸmeyi savunmuÅŸ ve korumacÄ± ekonomi politikalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â

ERDOÄžAN'IN "ONE MÄ°NUTE" Ã‡IKIÅžI DAMGA VURMUÅžTUÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 29 Ocak 2009'da BaÅŸbakan sÄ±fatÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Davos Zirvesi'ne, "one minute" Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± damga vurmuÅŸtu.Â

Davos'taki oturumda dÃ¶nemin Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Åžimon Peres'in Gazze saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±ran sÃ¶zleri ve diplomatik sÄ±nÄ±rlarÄ± ihlal eden davranÄ±ÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ErdoÄŸan, tepkisini gÃ¶stermiÅŸti. ErdoÄŸan'Ä±n uluslararasÄ± kamuoyunda "one minute" Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± olarak hatÄ±rlanan tepkisi, Arap kamuoyu baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m dÃ¼nyada yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â

ErdoÄŸan'Ä±n, Peres'e "Sesinin benden Ã§ok yÃ¼ksek Ã§Ä±kmasÄ± bir suÃ§luluk psikolojisinin gereÄŸidir. Ã–ldÃ¼rmeye gelince siz Ã¶ldÃ¼rmeyi Ã§ok iyi bilirsiniz. Plajlardaki Ã§ocuklarÄ± nasÄ±l Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼, nasÄ±l vurduÄŸunuzu Ã§ok iyi biliyorum" sÃ¶zleriyle verdiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±k ve "Davos benim iÃ§in bitmiÅŸtir" diyerek oturumu terk etmesi, uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â