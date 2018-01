Davos Zirvesi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

Küresel ekonomi, güvenlik ve çevre gibi konularda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş birliğinin ele alınacağı 48'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 70'e yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla toplanacak.

23-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek Davos Zirvesi, 100'den fazla ülkeden de 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak.

LİDERLERDEN YOĞUN İLGİ



Davos Zirvesi'ne çok sayıda ülkenin lideri katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker gibi liderlerin yanı sıra İspanya Kralı Felipe, Ürdün Kralı Abdullah ve Belçika Kralı Philippe de zirveye katılım gösterecek.

Zirvede, uluslararası kurumlar da üst düzeyde temsil edilecek. Bu kapsamda toplantılara BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing de iştirak edecek.

İŞ DÜNYASINDAN TOPLANTILARA YÜKSEK SEVİYEDE KATILIM



Küresel ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu büyük şirketlerin temsilcileri de Davos Zirvesi'nde yer alacak.

Google, Microsoft, Facebook, UPS, Maersk, Engie, Renault, Airbus, Total, Bayer, Deutsche Bank, Monsato, Henkel, Siemens, Volkswagen, Tata, Hitachi, Mitsubishi, ING, Alibaba, Huawei, Gazprom, Saudi Aramco, Novartis, Nestle, Barclays, HSBC, JP Morgan, Citi, IBM, Morgan Stanley, Nike, Pepsi, Pfizer, Procter & Gamble, Qualcomm, Soros, Carlyl, Coca-Cola, Goldman Sachs, Uber ve Walmart gibi önemli şirketler toplantılara yüksek seviyede katılım gösterecek.



TÜRKİYE DE TEMSİL EDİLECEK

Davos Zirvesi'ne Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak.

Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul'a bu yıl üye olarak atanan Mehmet Şimşek, belirli ülkelerin yer aldığı kurulun gerçekleştireceği toplantıda Türkiye'yi temsil edecek.

Şimşek'in, Davos'ta "Ortadoğu'da Yeni Bir Denge Arayışı", "Avrupa İçin Yeni Liderler", "Dünya Ekonomi Liderleri Gayri Resmi Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma" ve "Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması" başlıklı oturumlarda konuşma yapması bekleniyor.

Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zeybekci, katılacakları oturumların yanı sıra dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle bir araya gelecek, ikili görüşmeler yapacak.

ZİRVENİN TEMASI "PARÇALANAN DÜNYADA ORTAK GELECEK OLUŞTURMAK"



"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenecek Davos Zirvesi’nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştirilecek. Yarıya yakını kapalı bir biçimde düzenlenecek toplantılarda, ülkeler arasındaki ortak sorunlarla mücadelede uluslararası iş birliğini canlandırma konusuna odaklanılacak.

Zirvenin ana konuları arasında küresel ekonominin durumu, güvenlik ve çevre gibi başlıklar olacak. Toplantılarda, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği, ticaret, teknolojik değişim, çevreye verilen zararlar, refah paylaşımı, terörle mücadele, çok kutuplu dünyada yön bulmak, toplumsal bölünmelerin üstesinden gelmek ve para politikaları gibi alanlarda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası iş birliğinin önemi ele alınacak.

AÇILIŞI MODİ, KAPANIŞI TRUMP YAPACAK



Davos Zirvesi'nin açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Modi, kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Trump yapacak.

ABD, toplantılara en son 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton'la lider seviyesinde katılım göstermişti. Bu yıl ABD heyetinde Trump'la birlikte Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çalışma Bakanı Alexander Acosta, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, Enerji Bakanı Rick Perry ve İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen katılacak.

ZİRVEYE 2017'DE ÇİN DAMGA VURMUŞTU

Davos Zirvesi, geçen yıl ilk defa Çin'in en üst seviyede katılımına sahne olmuştu. Çin, 100'ün üzerinde resmi yetkili ve iş adamından oluşan bir delegasyonla Davos'a katılmıştı. Çin, bu adımıyla ticaret odaklı küresel sistemin öncü rolünü üstlenmeye çalışmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen yılki zirvenin açılış konuşmasında, Davos'ta küreselleşmeyi savunmuş ve korumacı ekonomi politikalarına karşı çıkmıştı.

ERDOĞAN'IN "ONE MİNUTE" ÇIKIŞI DAMGA VURMUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'da Başbakan sıfatıyla katıldığı Davos Zirvesi'ne, "one minute" çıkışı damga vurmuştu.

Davos'taki oturumda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışı karşısında Erdoğan, tepkisini göstermişti. Erdoğan'ın uluslararası kamuoyunda "one minute" çıkışı olarak hatırlanan tepkisi, Arap kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

Erdoğan'ın, Peres'e "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum" sözleriyle verdiği karşılık ve "Davos benim için bitmiştir" diyerek oturumu terk etmesi, uzun süre gündemde kalmıştı.