David Helfgott Rachmaninov için Türkiye'de

Tüm zamanların en önemli piyanistlerinden biri kabul edilen David Helfgott, Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nu çalmak üzere İstanbul ve Ankara’ya geliyor. Helfgott 15 Kasım’da Zorlu PSM, 18 Kasım’da ise Ankara Congresium’da klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Bir konser sırasında geçirdiği ağır beyin travmasına bağlı olarak 12 yıl tedavi gördükten sonra üstün yeteneği ve azmi sayesinde yeniden yaşama dönen sanatçının hikayesi Shine adlı filmle beyazperdeye uyarlanmıştı.