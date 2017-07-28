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    David Helfgott Rachmaninov için Türkiye'de

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 16:20Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 16:22

    'Shine’ filmiyle hayat hikayesi sinemaya uyarlanan dünyaca ünlü piyanist 'David Helfgott', İstanbul ve Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.

    Tüm zamanların en önemli piyanistlerinden biri kabul edilen David Helfgott, Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nu çalmak üzere İstanbul ve Ankara’ya geliyor. Helfgott 15 Kasım’da Zorlu PSM, 18 Kasım’da ise Ankara Congresium’da klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

    Bir konser sırasında geçirdiği ağır beyin travmasına bağlı olarak 12 yıl tedavi gördükten sonra üstün yeteneği ve azmi sayesinde yeniden yaşama dönen sanatçının hikayesi Shine adlı filmle beyazperdeye uyarlanmıştı.

                                                        

     

    Etiketler: Kitapsanat , David Helfgott , Müzik
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